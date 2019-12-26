Три плюс две: кто из фигуристок в отсутствие Загитовой поборется за медали чемпионата России с ученицами Тутберидзе

Турнир одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию обещает стать одним из самых жарких в последнее время. Несмотря на отсутствие Алины Загитовой, за медали и квоты в сборной России будут бороться минимум пять спортсменок. Наибольшие шансы на итоговый триумф — у недавних призёрок финала Гран-при Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Не включившие в свои программы четвертные прыжки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева попытаются добиться желаемого идеальным катанием без падений.

Многие поклонники фигурного катания ждут чемпионата России исключительно из-за возможности увидеть очное противостояние лучших одиночниц. Другого шанса встретить российских девушек в полном составе на одном льду просто нет. На чемпионатах мира и Европы одну страну может представлять не более трёх участниц, в финалах Гран-при эта квота в теории может вырасти до шести спортсменок. В национальном же первенстве никаких ограничений и лимитов нет, даже несмотря на сумасшедшую конкуренцию.

Пропустить нынешний чемпионат России в Красноярске можно только по личным причинам, и именно поэтому он недосчитается одной из самых любимых болельщиками спортсменок. Алина Загитова шла в списке участников под первым номером, пока не объявила о приостановке карьеры на неопределённое время. Случилось это сразу после финала Гран-при и аккурат за две недели до старта женских соревнований национального первенства. Олимпийская чемпионка призналась, что не способна бороться за медали, которые должны стать пропуском на главные соревнования сезона.

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Отказ Загитовой от участия в соревнованиях видится абсолютно оправданным. Она рисковала не только остаться вне призовой тройки, но и опуститься ниже пятого места, которое заняла год назад на чемпионате России в Саранске. В нынешнем сезоне Загитовой не удалось в рамках одного турнира чисто откатать короткую и произвольную программы, а отсутствие должной мотивации, скорее всего, сильнее ударило бы по её психологии. Отсутствие действующей чемпионки мира станет потерей, но не собственно для фигурного катания, а для тех болельщиков, которые заранее взяли билеты в Красноярск, чтобы увидеть свою любимцу воочию.

Как и год назад, борьбу за золото, серебро и бронзу в первую очередь будут вести повзрослевшие и уже ставшие призёрами финала Гран-при ученицы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная (ТЩК). Именно в таком порядке они финишировали в Саранске, но сейчас эта последовательность не совсем отражает их возможности и ожидания болельщиков.

На правах победительницы финала Гран-при Косторная будет главной фавориткой чемпионата России. Отсутствие четверных прыжков позволяет ей до предела совершенствовать свои программы, в которых она не рискует допустить серьёзных ошибок, кроме как во время тройных акселей, но этот прыжок 16-летняя фигуристка уже успела довести до автоматизма. Вполне возможно, что в Сибири она побьёт свой мировой рекорд — на национальных стартах всегда допустима определённая «инфляция».

Наполеоновские планы Трусовой мешают ей уверенно претендовать на золото, хотя в техническом плане именно она является лучшей и абсолютно недосягаемой для всех фигуристкой. В этом сезоне она никак не может исполнить чисто четверной сальхов, но вместо того, чтобы работать только над этим прыжком, она сосредоточилась на тройном акселе для коротких программ и на четверном флипе для произвольных.

Трусова так долго пытается собрать всё воедино, что от неё уже заждались двух чистых прокатов, и едва ли можно быть уверенным, что за две недели после финала Гран-при она всё-таки отшлифовала свои мегасложные программы. А ведь с каждым падением она будет отдаляться от гораздо более стабильной Косторной.

Действующая чемпионка России Анна Щербакова тоже в последний момент выучила четверной флип, решив не останавливаться исключительно на четверном лутце. Без него она действительно уже исчерпала возможности обыгрывать Косторную, но с тремя четверными в произвольной программе «Жар-Птица» Щербакова уже может выходить вперёд и заодно обыгрывать Трусову, если та продолжит падать на не доведённых прыжках.

Если кто и может составить конкуренцию «убийственному» трио Тутберидзе, то это не выступавшая в прошлом году из-за болезни Елизавета Туктамышева. После этапов Гран-при она всерьёз взялась за изучение четверных прыжков, начав с тулупа. На тренировках у 23-летней фигуристки всё настолько хорошо получалось, что она даже успела показать своим подписчикам каскад с тройным тулупом. Однако на «Золотом коньке Загреба», проходившем в дни финала Гран-при, Туктамышева не стала исполнять новый прыжок. Не включила его фигуристка и в произвольную программу на ЧР.

При идеальном прокате воспитанница Алексея Мишина способна оказаться на подиуме, но куда реальнее борьба за четвёртое место и статус первой запасной в сборной. На это также претендует Евгения Медведева. Каких-либо сигналов из Канады касательно своей готовности она в последнее время не посылала, но можно с уверенностью утверждать, что арбитры по-прежнему ей симпатизируют, а это не так мало. У Евгении есть только один шанс приблизиться к ТЩК — исполнить всю техническую базу без помарок. И это не настолько сложно, как может показаться, ведь на этапе Гран-при в Москве она смогла выдать свой максимум, который был соответствующе оценён.

В Красноярске выступят и другие фигуристки, которые вполне считались бы фаворитками прошлых чемпионатов России, но в этом сезоне они подобно Загитовой остановились в развитии. Речь идёт в первую очередь о Софье Самодуровой и Станиславе Константиновой. Сорвать куш и пробиться в сборную обе могут лишь в теории, на практике же им нужно бороться исключительно за своё собственное достойное катание, которого персональные болельщики не видели уже давно.

Чего точно будет не хватать нынешнему чемпионату России, так это свежего десанта юниорок, выступавших в финале Гран-при для своего возраста. Камила Валиева и Дарья Усачёва, занявшие в Турине первое и третье места, в Сибирь не полетели. Им куда важнее набраться сил перед юниорским первенством страны. Позднее к дуэту присоединилась Виктория Васильева. А занявшая четвёртое место Ксения Синицына решила всё-таки не упускать возможности выступить на одном льду со взрослыми, хотя уже в январе её ждёт выступление на юношеских Олимпийских играх.