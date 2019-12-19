Траньков: на ЧР хочу увидеть четверной тулуп Туктамышевой и новую Медведеву

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков не уверен в том, что турнир женщин-одиночниц на предстоящем чемпионате России в Красноярске выйдет предельно напряжённым.
Траньков: на ЧР хочу увидеть четверной тулуп Туктамышевой и новую Медведеву
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Не думаю, что нас ждёт что-то сверхъестественное, что будет какая-то война. К тому же интересно узнать не только победительницу, но и посмотреть на общие итоги, распределение мест в сборной. Лично я ещё очень хочу увидеть четверной тулуп Туктамышевой и новую Медведеву», — заявил Траньков в интервью RT.

Специалист также добавил, что наибольшие шансы на победу у призёров финала Гран-при в Турине — Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Ранее Траньков рассказал, почему верит в то, что Алина Загитова вернётся в фигурное катание.

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