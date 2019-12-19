Траньков объяснил, почему перед Загитовой сейчас открыты все двери

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков объяснил, почему верит в то, что Алина Загитова вернётся в фигурное катание.

«Раз она сама заявила, что никуда не уходит, у меня нет оснований ей не доверять. Как я уже говорил, если Алина вернётся, буду обращаться к ней исключительно на «Вы». Потому что это очень тяжело», — заявил Траньков в интервью RT.

Специалист согласен с мнением, что звёзды Этери Тутберидзе быстро зажигаются и так же быстро гаснут.

«Это так, но они столько всего до этого выигрывают. Что ещё надо? И что плохого в том, что Загитова уже везде победила, а ей всего 17 лет? Перед ней сейчас все двери открыты. Она может стать хоть космонавтом, хоть кардиохирургом. Это не в 30 лет карьеру завершать. Ты уже взрослый, но умеешь только выходить на лёд и слушать тренера. Многие не понимают, что тренироваться и соревноваться на протяжении стольких лет, не делая ничего другого, — это очень тяжело не только физически, но и психологически», — добавил Траньков.

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