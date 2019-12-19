Траньков назвал подонком агента Туктамышевой

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о том, приходилось ли ему ссориться со своими агентами, как это произошло с Елизаветой Туктамышевой и Валерием Харитоновым.

«С местью не сталкивался, а вот с гадкими поступками — да. Нас с Татьяной Волосожар, можно сказать, предал наш бывший агент. Не хочется вдаваться в подробности, но у нас были очень тёплые отношения, а он некрасиво повёл себя с нами, подставил. Сейчас он работает с Алексеем Ягудиным и Евгенией Медведевой. А полгода назад со мной хотел сотрудничать и бывший агент Лизы. Но, к счастью, мой директор раскусил этого подонка, и работать мы с ним не стали», — заявил Траньков в интервью RT.

Ранее специалист прокомментировал слова футбольного комментатора Василия Уткина о том, что Этери Тутберидзе за спиной у Татьяны Тарасовой требовала отстранить её от работы на Первом канале.