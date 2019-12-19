Траньков считает, что Ягудину придётся ответить за мат и оскорбления

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о словах футбольного комментатора Василия Уткина о том, что Этери Тутберидзе за спиной у Татьяной Тарасовой требовала отстранить её от работы на Первом канале.
Траньков считает, что Ягудину придётся ответить за мат и оскорбления
  • © instagram.com/alexei.yagudin

«Мне кажется, все мы должны нести ответственность за то, что говорим. Если Алексей Ягудин считает, что посылать матом и обзывать — это нормально, то и ему рано или поздно придётся отвечать за свои высказывания. Что же касается Татьяны Анатольевны, то она уже очень давно работает на телевидении. Да, кто-то обвиняет её в симпатиях к определённым атлетам, но мне кажется, это скорее относится к зрителям, которые в каждом сказанном ею слове ищут подвох. А у неё просто стиль такой: она не пристрастна, а прямолинейна», — заявил Траньков в интервью RT.

Специалист пояснил, что Тарасова открыто заявляет о своих симпатиях и антипатиях и может себе это позволить.

«Кто-то считает, что она недостаточно уважает Загитову. Но я на 1000% уверен, что эти люди не правы. Потому что как можно не уважать самую титулованную российскую фигуристку», — добавил Траньков.

Ранее Траньков заявил, что имидж фигурного катания в России не сильно пострадает от конфликта между Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить