Траньков считает, что Ягудину придётся ответить за мат и оскорбления

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о словах футбольного комментатора Василия Уткина о том, что Этери Тутберидзе за спиной у Татьяной Тарасовой требовала отстранить её от работы на Первом канале.

«Мне кажется, все мы должны нести ответственность за то, что говорим. Если Алексей Ягудин считает, что посылать матом и обзывать — это нормально, то и ему рано или поздно придётся отвечать за свои высказывания. Что же касается Татьяны Анатольевны, то она уже очень давно работает на телевидении. Да, кто-то обвиняет её в симпатиях к определённым атлетам, но мне кажется, это скорее относится к зрителям, которые в каждом сказанном ею слове ищут подвох. А у неё просто стиль такой: она не пристрастна, а прямолинейна», — заявил Траньков в интервью RT.

Специалист пояснил, что Тарасова открыто заявляет о своих симпатиях и антипатиях и может себе это позволить.

«Кто-то считает, что она недостаточно уважает Загитову. Но я на 1000% уверен, что эти люди не правы. Потому что как можно не уважать самую титулованную российскую фигуристку», — добавил Траньков.

Ранее Траньков заявил, что имидж фигурного катания в России не сильно пострадает от конфликта между Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе.