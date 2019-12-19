Траньков: чёрный пиар работает в фигурном катании лучше всего

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что имидж фигурного катания в России несильно пострадает от конфликта между Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе.

«Что бы ни происходило в последнее время, его популярность стабильно растёт. Если и искать хоть какой-то положительный момент во всём случившемся, то это именно он. К сожалению, лучше всего у нас работает чёрный пиар, а потому наш вид спорта становится всё более популярен. Это видно по рейтингам, просмотрам и комментариям», — заявил Траньков в интервью RT.

По словам специалиста, ему сложно отследить источник тренерских конфликтов и ему это неинтересно.

«Эмоций так много ещё и потому, что в последнее время появилось сразу несколько сильных спортсменок, а у них — фанатских группировок. Подчёркиваю, речь о фанатах, а не о болельщиках. Со мной в соцсетях до сих пор некоторые спорят по этому поводу. Утверждают, что они болельщики. Но я считаю, что это именно фанаты. И как дипломированный психолог могу сказать, что это диагноз. Аддикция. Это явление может и в преследование перерасти, достаточно вспомнить голливудский фильм «Телохранитель». А девочки находятся в очень нежном возрасте, и лично мне за них бывает страшно», — добавил Траньков.

Ранее бывший партнёр Татьяны Волосожар заявил, что скандал, возникший в результате высказываний тренеров Тарасовой и Тутберидзе, не является самым громким в истории фигурного катания.