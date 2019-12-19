Траньков сравнил конфликт Тарасовой и Тутберидзе со скандалом в США

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что скандал, возникший в результате высказываний Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе, не является самым громким в истории фигурного катания.

«Давайте вспомним, что было в США 40 лет назад. Об этом и фильм недавно сняли — про Тоню Хардинг. К чему может привести такой конфликт, понятно: к тюрьме и сломанным ногам. Но зачем доводить до повторения трагедии?» — заявил Траньков в интервью RT.

Специалист признался, что не хочется допускать сексизма, однако там, где работают женщины и есть творчество, всегда много эмоций.

«Мы же говорим о женском одиночном катании — это как балет. В подобных сферах всегда возможны конфликты», — добавил Траньков.

Ранее Траньков заявил, что в Федерации фигурного катания на коньках России не очень хорошо разбираются в соцсетях.