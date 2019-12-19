Траньков сравнил конфликт Тарасовой и Тутберидзе со скандалом в США
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- РИА Новости
«Давайте вспомним, что было в США 40 лет назад. Об этом и фильм недавно сняли — про Тоню Хардинг. К чему может привести такой конфликт, понятно: к тюрьме и сломанным ногам. Но зачем доводить до повторения трагедии?» — заявил Траньков в интервью RT.
Специалист признался, что не хочется допускать сексизма, однако там, где работают женщины и есть творчество, всегда много эмоций.
«Мы же говорим о женском одиночном катании — это как балет. В подобных сферах всегда возможны конфликты», — добавил Траньков.
Ранее Траньков заявил, что в Федерации фигурного катания на коньках России не очень хорошо разбираются в соцсетях.