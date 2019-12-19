Траньков сравнил конфликт Тарасовой и Тутберидзе со скандалом в США

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что скандал, возникший в результате высказываний Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе, не является самым громким в истории фигурного катания.
Траньков сравнил конфликт Тарасовой и Тутберидзе со скандалом в США
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Давайте вспомним, что было в США 40 лет назад. Об этом и фильм недавно сняли — про Тоню Хардинг. К чему может привести такой конфликт, понятно: к тюрьме и сломанным ногам. Но зачем доводить до повторения трагедии?» — заявил Траньков в интервью RT.

Специалист признался, что не хочется допускать сексизма, однако там, где работают женщины и есть творчество, всегда много эмоций.

«Мы же говорим о женском одиночном катании — это как балет. В подобных сферах всегда возможны конфликты», — добавил Траньков.

Ранее Траньков заявил, что в Федерации фигурного катания на коньках России не очень хорошо разбираются в соцсетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить