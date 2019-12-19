Траньков: в ФФККР не очень хорошо разбираются в соцсетях
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- РИА Новости
«Понятно, что там просто работают люди другого поколения. Они, в принципе, не очень хорошо разбираются в социальных сетях. Некоторое время назад туда пришли профессионалы, и тогда стал появляться неплохой контент. Но когда понадобилось дополнительное финансирование, всё закончилось. Сложно требовать от ФФККР идти в ногу со временем, пока один пресс-атташе занимается всеми вопросами, связанными с медиа», — объяснил Траньков в интервью RT.
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