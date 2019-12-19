Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал, как относится к идее создания комитет по этике в фигурном катании в связи с последними скандалами.

«Если так считает президент федерации, то разве можно спорить? Возможно, комитет будет выносить какие-то санкции, штрафы за комментарии в соцсетях. Но я уже года три рассказываю о системе, прекрасно работающей в США. В социальных сетях есть верифицированные и неверифицированные аккаунты. Журналисты попросту не имеют права цитировать неподтверждённые, потому что они могут принадлежать кому угодно», — заявил Траньков в интервью RT.

По мнению бывшего фигуриста в России некоторые специалисты недавно начали вести социальные сети и не представляют, что на обычный пост в Twitter или Instagram может последовать такая реакция.

Ранее Траньков отреагировал на заявление Губерниева о фигурном катании.