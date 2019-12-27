Трусова довольна своим прокатом короткой программы на ЧР

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Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Трусова довольна своим прокатом короткой программы на ЧР
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«В целом довольна прокатом, но осталось ощущение, что что-то не доделала, потому что сделала двойной аксель вместо тройного. Конечно, хочу откатать чисто с тройным», — заявила Трусова.

Она отметила, что не стала исполнять тройной прыжок по указанию тренеров, но подчеркнула, что долго с этим не хотела соглашаться.

«На этом соревновании это правильно, на следующих буду прыгать тройной аксель.  В произвольной всё буду делать по максимуму, увидите завтра», — добавила 15-летняя фигуристка.

Судьи оценили выступление Трусовой в короткой программе в 76,46 балла. Произвольную программу спортсменки представят 28 декабря.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова назвала Трусову «великой спортсменкой».

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