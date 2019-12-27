Тарасова назвала Трусову «великой спортсменкой»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате России 2019 года.

«Браво! Всё, что у неё было, она выполнила. Прибавила в катании, создании образа, она такая живая, чудесная. Человек, который всё время улыбается. Очень доброжелательная, великая спортсменка. Человек, который открыл нам горизонт», — заявил Тарасова в эфире Первого канала.

Ранее мастер спорта по фигурному катанию Эмма Гаджиева высказалась о фаворитках соревнований в женском одиночном катании на чемпионате России.