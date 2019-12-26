Эксперт назвала фавориток ЧР в женском одиночном катании

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Мастер спорта по фигурному катанию, эксперт Эмма Гаджиева высказала мнение о фаворитках соревнований в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
Эксперт назвала фавориток ЧР в женском одиночном катании
  • РИА Новости

«Мне кажется — и многие так считают, — что титул возьмёт одна из тройки — Трусова, Щербакова, Косторная. Будет сенсация, если выиграет кто-то другой, помимо девушек из этой тройки. На данном этапе очень сложно делать прогноз. Тут главный фактор в том, что девчонки очень быстро прогрессируют, все очень активно тренируются. Чтобы давать точный прогноз, нужно видеть их тренировочный процесс, видеть то, что они делают. Потому что они учат новые элементы настолько быстро, что мы даже не успеваем за них порадоваться», — приводит слова Гаджиевой РБ.

Она отметила, что больше шансов на победу у Александры Трусовой, поскольку в её арсенале есть аксель в три с половиной оборота, который она планирует исполнить в короткой программе, а в произвольной будет прыгать все свои четверные прыжки.

«В случае идеальных прокатов от всех девчонок и в короткой, и в произвольной программах выиграет Трусова. А как там будет на самом деле, у кого окажутся крепче нервы, мы узнаем совсем скоро», — добавила эксперт.

Короткую программу фигуристки представят 27 декабря, а произвольную — 28 декабря.

Ранее Алексей Урманов высказал мнение, что Медведевой удастся адаптироваться к новым конькам перед стартом на ЧР.

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