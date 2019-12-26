Урманов считает, что Медведевой удастся адаптироваться к новым конькам перед стартом на ЧР

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Тренер по фигурному катанию Алексей Урманов высказал мнение о ситуации с вынужденной заменой коньков Евгении Медведевой перед стартом чемпионата России.
Урманов считает, что Медведевой удастся адаптироваться к новым конькам перед стартом на ЧР
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Конечно, ботинки для спортсмена со временем становятся удобны, как кроссовки, и ещё вопрос, как будет поставлено лезвие, так что произошедшее с Женей — не есть хорошо», — приводит слова Урманова ТАСС.

Он отметил, что современные ботинки гораздо более высокого качества, чем те, что были раньше, и на их прикатку нужно значительно меньше времени.

«И всё-таки времени у Жени, чтобы привыкнуть к новому инвентарю, маловато. Но она профессионал, она быстро адаптируется, поэтому давайте просто пожелаем ей удачного проката», — добавил специалист.

Медведева повредила коньки на тренировке за день до старта на национальном первенстве и была вынуждена сменить эту часть экипировки на новую. По итогам жеребьёвки короткой программы, которую спортсменки представят 27 декабря, Медведева выступит последней.

Ранее Наталья Бестемьянова высказала мнение, что Медведевой будет сложно выступать на ЧР в новых коньках.

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