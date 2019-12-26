Бестемьянова считает, что Медведевой будет сложно выступать на ЧР в новых коньках

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказала мнение о ситуации с вынужденной заменой коньков Евгении Медведевой перед стартом чемпионата России.
Бестемьянова считает, что Медведевой будет сложно выступать на ЧР в новых коньках
  • РИА Новости

«Я не слышала, чтобы удачно выступали в новых ботинках, но у Жени другого выхода нет, ей нельзя не выступать! Это невероятно тяжело — выступать в новых ботинках, мне даже сложно представить, каково это», — приводит слова Бестемьяновой РИА Новости.

Она отметила, что для неё всегда было проблемно переходить на новые ботинки.

«Может, Жене купили той же модели и ей будет полегче. Сейчас одиночники вообще часто меняют коньки, поэтому, возможно, они лучше заточены на их смену», — добавила олимпийская чемпионка.

Медведева повредила коньки на тренировке за день до старта на национальном первенстве и была вынуждена сменить эту часть экипировки на новую. По итогам жеребьёвки короткой программы, которую спортсменки представят 27 декабря, Медведева выступит последней.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов довольны своим прокатом короткой программы на чемпионате России.

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