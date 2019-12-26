Тарасова и Морозов довольны своим прокатом короткой программы на чемпионате России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свою победу в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Я за баллами не гоняюсь, а гоняюсь за хорошим прокатом. Сегодня он был хорошим, можно сказать, на ура, почти на пять с плюсом. Доволен программой и эмоциями, которые испытал. Это важнее, чем цифры», — заявил Морозов после выступления.

Тарасова отметила, что заработанные по итогам проката баллы придают уверенность.

«Не будем говорить, что пропуск финала Гран-при пошёл нам в плюс. Исходили из того что есть, грамотно использовали время. С одной стороны, мы успели подкорректировать программу, но такой большой перерыв в середине сезона — это не лучший вариант», — добавила фигуристка.

Тарасова и Морозов заняли первое место в короткой программе, набрав по итогам своего выступления 83,91 балла, что на 2,64 балла превышает официальный мировой рекорд.

Произвольную программу спортсмены представят 28 декабря.

Ранее сообщалось, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов объяснили свои ошибки в короткой программе на ЧР.