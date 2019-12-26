Мишина и Галлямов объяснили свои ошибки в короткой программе на ЧР

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Красноярске.

«Не могу сказать, с чем связаны ошибки. Подошли к соревнованиям в нормальной форме, в плане элементов и фигуры ничего не изменилось. Возможно, домашние турниры волнительнее заграничных, потому что все вокруг говорят на родном языке, на всех табличках всё читается. Ни на что не хочется сваливать ошибки, просто так получилось», — заявила Мишина после проката.

Галлямов в свою очередь отметил, что особого волнения перед прокатом он не испытывал.

«Мы не роботы, и машины тоже дают сбой. Может, этот момент как раз произошёл. Этот день надо забыть и к послезавтрашнему дню отнестись уже по новой. Завтра будет тренировка, погуляем ещё по городу, чтобы разрядиться и забыть чуть-чуть про фигурное катание», — добавил фигурист.

По итогам своего проката короткой программы Мишина и Галлямов набрали 67,73 балла. Произвольную программу спортсмены представят 28 декабря.

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