Фигурист Козловский отметил высокий уровень конкуренции на ЧР

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Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, прокомментировал выступление дуэта в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
Фигурист Козловский отметил высокий уровень конкуренции на ЧР
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Прокат вышел хорошим, рабочим, сдержанным. То, что от нас требовалось, мы сделали. Теперь дело за произвольной. Есть день перерыва, это всегда помогает отвлечься и перезагрузиться», — заявил Козловский после выступления.

Он отметил, что средний класс пар по стране определяет всю сборную России.

«То, что здесь такая высокая конкуренция, подтверждает мощь российской парной школы. Это радует, потому что всегда любишь соревноваться с сильными соперниками», — добавил фигурист.

По итогам своего проката короткой программы Бойкова и Козловский набрали 80,39 балла. Произвольную программу спортсмены представят 28 декабря.

Ранее в ФФККР сообщили, что Евгения Медведева была вынуждена сменить коньки.

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