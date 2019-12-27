Щербакова призналась, что испытывала волнение перед прокатом на ЧР

Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Сегодня нервничала, присутствовало волнение, мандраж небольшой, поэтому начала получать удовольствие только после последнего прыжка. Потом уже каталась от души, с эмоциями и настроением», — рассказал Щербакова после выступления.

Она отметила, что волнение было связано со значимостью соревнований, которые являются отборочными в сборную России на чемпионат Европы.

«Раньше не ставила себе целей кроме как откатать чисто. В этом году цель осталась такая же, но внутренне понимаю, что есть важный отбор. Не скажу, что было без комфорта и удовольствия. Просто было больше концентрации, нужно внимательнее следить за каждым движением. Так тяжелее получать удовольствие. После последнего прыжка было свободнее», — добавила 15-летная фигуристка.

Судьи оценили выступление Щербаковой в короткой программе в 79,93 балла. Произвольную программу спортсменки представят 28 декабря.

Ранее Татьяна Тарасова назвала уникальными фигуристками Александру Трусову и Анну Щербакову.