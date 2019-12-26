Выше мирового рекорда: Тарасова и Морозов выиграли короткую программу ЧР по фигурному катанию среди пар

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в парах на чемпионате России по фигурному катанию, превысив по баллам официальный мировой рекорд. Второе место с отставанием в три балла заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Промежуточную тройку замкнули Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Бронзовые призёры финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали лишь восьмыми.

Парные соревнования на чемпионате России держат болельщикам в самом сильном напряжении — из 12 участников одна треть смело могла бы претендовать на победу в Красноярске, а ещё несколько пар — на то, чтобы навязать борьбу за медали. Не случайно именно спортивным дуэтам организаторы соревнований доверили закрывать первый день — такое зрелище упускать вряд ли кому хотелось.

Уже третьими на лёд вышли лидеры сезона по набранным баллам Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. С тех пор, как ученики Тамары Москвиной блестяще выступили на домашнем этапе Гран-при, они познали неудачу в финале и несколько сдали свои позиции на фоне других пар. Спасать репутацию необходимо было в Красноярске.

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С короткой программой у Бойковой и Козловского уже давно нет серьёзных проблем, а выступление на чемпионате России даже превзошло предыдущие. Судьи закрыли глаза на помарки на тодесе и вращении после замечательной подкрутки с поднятой рукой и выбросе риттбергера. Пара перешагнула знаковый рубеж второй раз за карьеру, набрав в итоге 80,39 балла. Козловский признался, что так выступать его и партнёршу мотивирует жесточайшая конкуренция в стране.

«Прокат вышел хорошим, рабочим, сдержанным. То, что от нас требовалось, мы сделали. Теперь дело за произвольной. Есть день перерыва, это всегда помогает отвлечься и перезагрузиться. Средний класс пар по стране определяет всю сборную. То, что здесь такая высокая конкуренция, подтверждает мощь российской парной школы. Это радует, потому что всегда любишь соревноваться с сильными соперниками», — заявил Козловский.

Пара после проката ещё несколько минут отвечала на расспросы — и о финале Гран-при, и о важности чемпионата России, и о жеребьёвке, и о здоровье, в шутку предложив одному из журналистов самому выполнить прокат и потом попробовать не чихнуть после него. В это время мимо микст-зоны пробежала следующая пара фаворитов Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, и свой прокат они оставили без комментария.

А ведь всё у участников финала Гран-при прошло хорошо, и стесняться чего-то им совсем не стоило. Павлюченко и Ходыкин выполнили весь свой набор элементов, пусть и не самых сложных для короткой программы. Крупно они проиграли Бойковой и Козловскому только в компонентах — работать над тем, чтобы быть именно парой, а не набором из двух фигуристов, им ещё нужно много. Пока же они заработали 76,13 балла и расположились на втором месте.

Следующими в борьбу за медали вступили бронзовые призёры финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов. С ними сразу же произошло несчастье — после выброса тройной флип партнёрша упала. Для ребят это было очень неожиданно, ведь раньше на этом элементе они так не ошибалась. Оставшуюся часть программы Мишина и Галлямов докатали с трудом, вымучивая каждый элемент. Оценки недавних юниоров обрушились сильно — они получили лишь 67,73 балла, уступив заодно Алисе Ефимовой и Александру Коровину. Объяснить своё падение Мишина после проката не смогла.

«Не могу сказать, с чем связаны ошибки. Подошли к соревнованиям в нормальной форме, в плане элементов и фигуры ничего не изменилось. Возможно, домашние турниры волнительнее заграничных, потому что все вокруг говорят на родном языке, на всех табличках всё читается. Ни на что не хочется сваливать ошибки, просто так получилось», — сказала фигуристка.

Паре теперь надо отыгрывать почти девять баллов от Павлюченко и Ходыкина. В выходной день она постарается отвлечься от соревнований и погулять по Красноярску, и суровые морозы, которые обрушатся на город, фигуристов не пугают.

«Особо не нервничали, всё шло само собой. Мы не роботы, да и машины тоже дают сбой. Может, этот момент как раз произошёл. Этот день надо забыть и к субботе отнестись уже по новому. Завтра будет тренировка, погуляем ещё по городу, чтобы разрядиться и забыть чуть-чуть про фигурное катание. ­-30 градусов? Мы готовились к этому, утеплились, заранее посмотрели прогноз погоды. Сибирь, что ещё скажешь», — сказал Галлямов.

Последними из претендентов на чемпионство выступили Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В отличие от ранее выступивших пар, они пропускали финал Гран-при, но воспользовались вынужденным перерывом, чтобы переработать свою короткую программу. Результат превзошёл все ожидания — ученики Марины Зуевой стали кататься под «Болеро» ещё увереннее и под стать величественной музыке.

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Судей по-настоящему захватило такое катание, и на фигуристов посыпались высочайшие баллы, особенно за подкрутки и поддержки. А техническую оценку нельзя было оставлять без щедрых компонентов, и в результате Тарасова и Морозов превысили мировой рекорд китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна — 83,91 балла. Снова самая опытная пара России стала лучшей в стране, пускай пока только в короткой программе. Но сами фигуристы отреагировали на неофициальный рекорд мира довольно сдержанно.

«Я гоняюсь не за баллами, а за хорошим прокатом. Сегодня он был хорошим, можно сказать на ура, почти на пять с плюсом. Доволен программой и эмоциями, которые испытал. Это важнее, чем цифры. Мы работали над элементами, сделали переработку короткой программы, поменяли последовательность. Использовали по максимуму своё время и готовились к соревнованиям. Не будем говорить, что пропуск финала Гран-при пошёл нам в плюс. Исходили из того что есть, грамотно использовали время», — отметил после проката Морозов.

Короткая программа резко снизила интригу парных соревнований — первая тройка создала себе такой отрыв, что ликвидировать его другим дуэтам будет непросто. Но до финальных соревнований у всех будет день отдыха, и кому-то он может пойти на пользу, а кому-то — навредить.