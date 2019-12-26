Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд в короткой программе на ЧР

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов на чемпионате России в Красноярске превзошли мировой рекорд по набранным баллам за короткую программу в соревнованиях спортивных пар.
Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд в короткой программе на ЧР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Судьи оценили выступление российского дуэта в 83,91 балла, что на 2,64 балла превышает официальный мировой рекорд, установленный парой из Китая — Суй Вэньцзин и Хань Цуном — на этапе Гран-при в Японии в ноябре 2019 года.

Поскольку чемпионат России не является международным турниром, то результат Тарасовой и Морозова не будет считаться новым мировым рекордом.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов объяснили свои ошибки в короткой программе на ЧР.

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