Тройка без сюрпризов: Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧР по фигурному катанию

В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Победу в ритм-танце одержали прошлогодние чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место с отставанием в 1,3 балла заняли Александра Степанова и Иван Букин. На промежуточную третью позицию поднялись Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Чем дальше продвигался первый день чемпионата России в Красноярске, тем больше заполнялись трибуны «Платинум Арены». Мужчины ещё могли жаловаться на нехватку болельщиков — победитель короткой программы Макар Игнатов даже слегка обиделся на это, предположив, что всем больше интересны женские состязания. Но ритм-танец уже проходил в весьма праздничной атмосфере.

Подготовилась к следующему номеру программы и та находчивая группа болельщиков, которая решила не поддерживать с помощью баннера кого-то одного из участников, а сделала один универсальный и перед выступлением каждых следующих кумиров только меняла их фотографии. Из танцоров первыми такой чести удостоились Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которым жеребьёвка определила выступать уже под третьим номером.

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Действующие чемпионы не удивили, выступив так же замечательно под мелодии «Поющих под дождём», как и на прошлых соревнованиях в сезоне. Судьям, насколько бы строгими они ни были, не оставалось ничего, кроме как поставить высокие оценки — 88,43 балла, что на два больше, чем их официальный личный рекорд.

«Мы очень довольны цифрами, которые увидели на табло, это очень большая оценка. Спасибо судьям за то, что так высоко оценили. Прокат был чуточку не таким, как мы хотели, были всё-таки небольшие помарки. Не понимаем, с чем они связаны. В целом прокат был хорошим и достойным. Чемпионат России — это огромная ответственность, главный турнир страны. Сейчас весь мир наблюдает за ним. Где бы чемпионат России ни проводился, везде организация на высшем уровне. Могу смело сравнить с финалом Гран-при и сказать, что разница колоссальна в пользу чемпионата России. Поэтому очень рады, что находимся здесь и катаемся», — сказал Кацалапов после проката.

Последний финал Гран-при в Турине для учеников Александра Жулина получился неудачным, и журналистов больше интересовало, сделали ли спортсмены выводы из этой неудачи. Кацалапов заверил, что в произвольном танце была проделана большая работа, чтобы больше придирок к ним не возникло.

«Всё удалось разобрать, из-за чего так было. Мы переделали три последних элемента. Вращение не меняли, только добавили по обороту в каждом положении. Мы сами давали повод судьям. Например, у Вики в хорео-элементе был корпус неровным, а правила чётко указывают, что любая потеря баланса равняется падению. Вращения мы не достояли — где-то нам бы это простили, потому что не хватило пол-оборота, но к нам отнеслись серьёзно. И в поддержке я недокрутил на одной ноге. Мы изменили второе положение, убрали одну ногу, и теперь я кручу на один оборот больше. Мы успели всё обкатать и со всем разобраться», — заверил болельщиков Кацалапов.

Пока на лёд не вышли Александра Степанова и Иван Букин, Синицина и Кацалапов могли быть спокойными за своё лидерство. Прошлогодние бронзовые призёры Софья Евдокимова и Егор Базин им не стали помехой — в этом сезоне они сделали шаг назад и пока так и не вернулись на свой былой уровень. В их ритм-танце были и твиззлы, и финнстеп второго уровня, из-за которых они получили только 71,42 балла без особых надежд на повторение прошлого успеха.

«Получать такие уровни плохо. По ощущениям выступили, наверное, нормально по сравнению с другими стартами. Здесь надо показывать максимум, уже ведь пик сезона. Наверное, получилось приближённо к этому сделать без явных косяков. У нас тяжело всё складывается. Возможно, это был лучший прокат среди всех, что были. Ритм-танец не наш козырь в этом сезоне, так что будем в произвольном показывать то, что умеем. У нас не ладится с финнстепом, не очень как-то… В прошлом сезоне мы катались под хип-поп, внутренне были довольны собой, но судьи не оценивали. Сейчас с такими баллами за третье место не получится бороться, в ритм-танце точно нет», — сказал Базин.

Пока самарские фигуристы подводили итог своему выступлению, под зажигательные мелодии «Величайшего шоумена» танцевали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. У них с техникой проблем не возникло, и каждый элемент получал уровень не ниже третьего. С оценкой 77,38 балла они расположились на втором месте, уступая очень много Синициной и Кацалапову, но и опережая при этом остальные пары.

«Нам понравилось выступать. Мы не попали на Универсиаду, поэтому классно сейчас оказаться в Красноярске. Арена классная, организация хорошая. Единственное, тут жарко, но это нормально, бывает. Надеемся, что удачно выступим в произвольном танце, чтобы остаться на показательные выступления. Тренеры хотели, чтобы мы эмоционально откатались, отпустили себя. Мне кажется, это у нас получилось. Возможно, были шероховатости в технике», — отметил Гурейро.

На всякий случай в микст-зоне пару спросили, готовы ли они к произвольному танцу и возможным эксцессам — год назад один порванный шнурок лишил их бронзы и перспектив на вторую половину сезона. Гурейро в ответ показал, как тренеры лично зашили ему штаны, и рассказал, что теперь лучшим другом для него является скотч, потому что с ним всегда можно экстренно починить одежду.

Пока на лёд не вышли Александра Степанова и Иван Букин, вовсю шла борьба за четвёртое место. Чемпионы мира среди юниоров Александра Скопцова и Кирилл Алёшин набрали 73,98 балла, и после этого нервно наблюдали за выступлением Аннабель Морозовой и Андреем Багиным, которые в этом сезоне наработали на то, чтобы считаться весьма перспективной парой. Морозов и Багин набрали больше очков за компоненты, но Скопцова и Алёшин обошли их за счёт техники на 0,31 балла.

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Выступление Степановой и Букина на тему мюзикла «Мулен Руж!» поставило красивую точку в соревнованиях — они сделали так, чтобы все разговоры о заранее распределённых медалях в танцах на льду исчезли. Пара показала идеальную секцию финнстепа и была безошибочна на твиззлах, так что некоторое время они преследовали Синицину и Кацалапова. Не получилось только набрать максимальный уровень на дорожке, из за чего Степанова и Букин всё-таки отпустили своих главных соперников, но ненамного — лишь на 1,3 балла. При этом в компонентах прошлогодние серебряные призёры чемпионата России оказалась лучше — лишние баллы паре вполне мог принести долгий поцелуй в конце выступления.

«Тренеры сказали, что мы молодцы, хорошо ехали. То, над чем работали, у нас получилось. После финала Гран-при было много вопросов, и здесь я надеюсь, что нам многое удалось исправить. В целом довольны прокатом, хотя ещё нужно на себя со стороны посмотреть. По ощущениям сделали много из того, что тренировали. Тренеры знают, на что нам надо сделать акцент, и мы стараемся прибавлять во всём — в скорости, в мягкости, в эмоциях», — сказала после проката Степанова.

«После Турина мы много работали над техникой. Конкретно в ритм-танце отрабатывали финнстеп и дорожку. В произвольном ещё себя покажем, поэтому пока не будем говорить. Мы много теряли на финнстепе и поэтому старались сделать всё правильно. С костюмами у нас теперь всё в порядке, больше проблем не повторится с ними», — добавил Букин.