Синицина и Кацалапов довольны своими оценками за ритм-танец на ЧР

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, поделились эмоциями после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Синицина и Кацалапов довольны своими оценками за ритм-танец на ЧР
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Мы очень довольны цифрами, которые увидели на табло, это очень большая оценка. Спасибо судьям за то, что так высоко оценили», — сказал Кацалапов.

Он отметил, что их дуэт совершил небольшие ошибки, но в остальном прокат получился достойным.

«Чемпионат России — это огромная ответственность, главный турнир страны. Сейчас весь мир наблюдает за ним. Где бы чемпионат России ни проводился — везде организация на высшем уровне. Могу смело сравнить с финалом Гран-при и сказать, что разница колоссальна в пользу чемпионата России. Поэтому очень рады, что находимся здесь и катаемся», — добавил Кацалапов.

Синицина и Кацалапов набрали 88,43 балла. Произвольный танец будет представлен 27 декабря.

Ранее фигурист Макар Игнатов высказался о небольшом количестве зрителей на арене в Красноярске.

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