Лидерство Игнатова, два юниора в тройке и Самарин без каскада: итоги короткой программы фигуристов-одиночников на ЧР

Макар Игнатов занял первое место в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Меньше балла ему уступили два юниора — Андрей Мозалёв и Пётр Гуменник. Один из фаворитов соревнований Дмитрий Алиев занимает промежуточное четвёртое место, а прошлогодний бронзовый призёр ЧР Александр Самарин из-за ошибок идёт только восьмым.

Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске стартовал с мужской короткой программы. Днём в четверг трибуны ещё не были до конца заполнены — в рабочее время на соревнования приехали в основном болельщики преклонного или совсем юного возраста. Но все места за судьями были заняты, хотя оттуда на «Платинум Арене» сложнее всего кидать игрушки на лёд. Из-за этого зрителям, которые хотели сделать подарки фигуристам, приходилось проделывать путь до «зоны слёз и поцелуев» и уже туда забрасывать мягких зверушек и цветы.

В первой из трёх групп участников не было фигуристов, которые до соревнований считались бы претендентами на медаль, но неожиданно один такой спортсмен всё-таки появился. 17-летний Пётр Гуменник за две недели до турнира поменял контент короткой программы и исполнил четверной сальхов, тройной аксель и каскад лутц — риттбергер. Не получилось у недавнего участника финала юниорского Гран-при только вращение, но чистый в остальном прокат принёс ему 88,06 балла — достаточно много, чтобы попасть в сильнейшую разминку во второй день.

«Выступление оцениваю хорошо, потому что на разминке почему-то перестали получаться прыжки, но на соревнованиях всё равно всё сделал. Поставил новый рекорд в сезоне, этим тоже доволен. Сделал четверной, вроде бы докрученный, как мне кажется. В этом сезоне я ещё не делал чисто сальхов. Единственное, что не получилось, это волчок со сменой, потому что только неделю назад поставил вращение. Изначально я хотел делать лутц, но решили не рисковать здоровьем, потому что впереди ещё важные юниорские соревнования. Решил сделать ставку на чистый прокат с одним четверным. В произвольной хочу сделать два четверных сальхова и набрать баллы за вторую оценку», — рассказал фигурист, после своего проката неожиданно ставший промежуточным лидером соревнований.

Гуменника намеревался подвинуть открывавший вторую группу Александр Самарин, ведь за этот сезон никто так не наработал на звание чемпиона России, как он. Но у прошлогоднего бронзового призёра ЧР не пошли все прыжковые элементы — на четверном лутце, четверном флипе и тройном акселе обязательно был степ-аут, не позволивший сделать каскад. Без него судьи никак не могли оценить Самарина выше, чем на 80,68 балла, чем фигурист остался недоволен.

«Нечего оценивать — ни одного чистого прыжкового элемента. Немного не тот уровень. Сейчас разберём с командой причины, трудно прямо сейчас ответить. Пока сам не понимаю. Шансы на победу есть всегда, завтра всё будет. Упростить контент мыслей не было. На тренировках всё было хорошо, без проблем», — заверил Самарин.

Вторая группа участников заметно уплотнила протокол короткой программы. Ветеран фигурного катания Сергей Воронов выступил на своём 15-м чемпионате России, побив рекорд Евгения Плющенко. Из-за ошибки на тройном акселе и сдвоенного тулупа в каскаде он проиграл около балла Самарину.

Пока Воронов делился впечатлениями от проката, эмоционально охарактеризовав свою ошибку на акселе, на льду выступал Даниил Самсонов — 14-летний вундеркинд Этери Тутберидзе, дебютирующий на чемпионате России. На взрослых соревнованиях ему было разрешено начать программу с четверного лутца, и фигурист с небольшими помарками его сделал. Назвать прокат отличным помешало и падение на тройном акселе. Тем не менее, Самсонов на две десятые балла обошёл Самарина, что вполне достойно для самого юного участника соревнований.

Гуменник продолжил лидировать и после выступления Андрея Лазукина, чьё участие в чемпионате России было под вопросом из-за травмы колена. Чтобы всё-таки выступить, ученик Алексея Мишина упростил короткую программу и практически с ней справился, не сумев сделать только тройной лутц после четверного тулупа и акселя. С оценкой 85,56 балла Лазукин поднялся на промежуточное второе место.

«Прокат не был хорошим, потому что была допущена грубая ошибка на тройном лутце. Мы упростили контент, и всё равно произошла ошибка, это прискорбно. Изменили буквально накануне соревнований из-за травмы колена, месяц не катался практически перед чемпионатом России. В произвольной всё останется, как и было. Хотели просто исполнить короткую программу чисто, но, наверное, больше выиграл от этого, чем проиграл. Конечно, не доволен собой, но особо и убиваться не буду», — говорил Лазукин в микст-зоне, пока Мишин шептал фигуристу, чтобы он себя всё-таки похвалил.

Дмитрий Алиев

РИА Новости

© Александр Вильф

После подготовки льда лидер соревнований всё-таки сменился. Бронзовый призёр московского этапа Гран-при в этом сезоне Макар Игнатов очень здорово откатал под In This Shirt, исполнив четверной сальхов в каскаде и допустив лишь небольшую ошибку на четверном тулупе. Перед соревнованиями 19-летнему спортсмену прочили попадание на пьедестал почёта, и пока что всё складывается в его пользу. Игнатов получил за свой прокат красивую оценку 88,88 балла и вышел на первое место.

«Оценю свой прокат на 65%. Эмоциональная составляющая, наверное, чуть побольше. Сказывается небольшая усталость, но было очень классно кататься. После успешного выступления на Гран-при в Москве стараешься сохранять воспоминания, построить свой день так же, как тогда, выбрать те же носки, например. Красивая оценка? Я вообще люблю число семь, но восьмёрка это бесконечность, если её повернуть, так что тоже неплохо. Я стараюсь не думать о том, попаду в сборную или нет. Хочется чисто откатать. Если сделаю всё, что могу, и попаду, то классно. Если нет, то нужно делать больше», — сказал Игнатов.

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Пока фигурист делился впечатлениями, его результат едва не оказался перекрыт ещё одним подающим надежды спортсменом Андреем Мозалёвым, который недавно стал серебряным призёром финала Гран-при среди юниоров. Невероятно чёткие четверной тулуп и тройной аксель в его исполнении были по достоинству оценены на 88,34 балла. Мозалёв поднялся на второе место, сменив на нём Гуменника.

Короткий прокат закрывал Дмитрий Алиев, которому было под силу обойти всех предыдущих соперников. Но в самом начале программы под музыку из рок-оперы «Моцарт» он смазал четверной лутц, сделав на нём только три оборота — эта ошибка у него возникает уже не в первый раз за сезон. Остальной прыжковый контент уроженца Ухты тоже не был идеальным из-за помарки на тройном акселе. Судьи поначалу были готовы оценить прокат Алиева на 90 баллов, но последние арбитры снизили оценку до 87,35 балла, из-за чего участник финала Гран-при опустился на четвёртое место.

«Настрой на произвольную программу будет максимальный. С четверным лутцем ничего не случилось, просто был срыв. Я был сосредоточен на программу, поддержку зрителей помню только в конце. Кататься последним было сложно. Держать фокус на себе, ждать — это всегда сложно. В целом сдерживал себя до последнего момента, не скажу, что перегорел или переволновался. С лутцем я поспешил, когда так происходит, то не до конца контролируешь свои движения. Возможно, нервничал, но не скажу, что перегорел. Лутцем я владею, сегодня я его не сделал и за это себя виню», — подвёл итог Алиев.

Произвольная программа у мужчин обещает быть интересной — первые пять мест уместились почти в трёх баллах друг от друга. Не сказал ещё последнего слова Самарин, которому до призовой тройки меньше восьми очков. По сути, в пятницу борьба за медали в мужском одиночном катании начнётся заново.