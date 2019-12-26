Воронов назвал дебильной свою ошибку в короткой программе на чемпионате России
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- РИА Новости
«Могу оценить на тройку свой прокат. Был дебильный срыв акселя. Каскад ещё куда ни шло, хотя в этом сезоне я его не срывал. Сделаю выводы и, как школьник, пойду исправлять наказание», — сказал Воронов.
32-летний спортсмен также признался, что до сих пор испытывает волнение при выходе на лёд, несмотря на то, что это уже его 15-й чемпионат страны.
«Что касается борьбы за тройку, то я совершил помарку, думаю о себе только», — добавил Воронов.
Воронов набрал 79,61 балла за короткую программу. Произвольную программу спортсмены представят 27 декабря.
Ранее сообщалось, что Александр Самарин остался недоволен своим выступлением в короткой программе на ЧР.