Самарин остался недоволен своим выступлением в короткой программе на ЧР

Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию Александр Самарин высказался о своём выступлении в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

«Нечего оценивать, ни одного чистого прыжкового элемента. Немного не тот уровень. Сейчас разберём с командой причины, трудно прямо сейчас ответить. Пока сам не понимаю», — заявил Самарин.

При этом он выразил уверенность, что у него всё равно есть ещё шансы на победу, несмотря на неудачный прокат.

«Упростить контент мыслей не было. На тренировках всё было хорошо, проблем не было. Часовые пояса не сказывались, это не первый мой переезд. По условиям, атмосфере здесь всё шикарно, ещё на Универсиаде всё понравилось», — добавил Самарин.

Самарин набрал 80,68 балла. Произвольную программу спортсмены представят 27 декабря.

Ранее фигурист Пётр Гуменник заявил, что делал ставку на чистый прокат в короткой программе на ЧР.