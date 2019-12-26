Фигурист Гуменник заявил, что делал ставку на чистый прокат в короткой программе на ЧР

Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Выступление оцениваю хорошо, потому что на разминке почему-то перестали получаться прыжки, но на соревнованиях всё равно всё сделал. Поставил новый рекорд в сезоне, этим тоже доволен», — сказал спортсмен.

Он также отметил, что хотел исполнить лутц, но потом решил не рисковать, так как его впереди ожидают важные юниорские соревнования.

«Решил сделать ставку на чистый прокат с одним четверным. В произвольной хочу сделать два четверных сальхова и набрать баллы за вторую оценку», — сказал Гуменник.

Гуменник набрал за короткую программу 88,06 балла. Произвольную программу спортсмены представят 27 декабря.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Алиев выступит последним в короткой программе на ЧР по фигурному катанию.