Алиев выступит последним в короткой программе на ЧР по фигурному катанию
- РИА Новости
Первым выступит Артур Даниелян. Закрывать произвольную программу у мужчин выпало финалисту Гран-при Дмитрию Алиеву. Порядок выступления остальных фигуристов выглядит следующим образом:
Илья Яблоков;
Пётр Гуменник;
Леонид Свириденко;
Глеб Лутфуллин;
Александр Самарин;
Владислав Катичев;
Егор Мурашов;
Сергей Воронов;
Даниил Самсонов;
Андрей Лазукин;
Макар Игнатов;
Андрей Зубер;
Андрей Мозалёв;
Антон Шулепов;
Владимир Самойлов.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря.
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