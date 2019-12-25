Алиев выступит последним в короткой программе на ЧР по фигурному катанию

Назван порядок прокатов произвольных программ в мужском одиночном катании на чемпионате России.

Первым выступит Артур Даниелян. Закрывать произвольную программу у мужчин выпало финалисту Гран-при Дмитрию Алиеву. Порядок выступления остальных фигуристов выглядит следующим образом:

Илья Яблоков;

Пётр Гуменник;

Леонид Свириденко;

Глеб Лутфуллин;

Александр Самарин;

Владислав Катичев;

Егор Мурашов;

Сергей Воронов;

Даниил Самсонов;

Андрей Лазукин;

Макар Игнатов;

Андрей Зубер;

Андрей Мозалёв;

Антон Шулепов;

Владимир Самойлов.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря.

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