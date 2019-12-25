Авербух назвал главных фаворитов ЧР по фигурному катанию

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух назвал фаворитов предстоящего чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт в Красноярске.
Авербух назвал главных фаворитов ЧР по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Это точно будет интересный турнир, хотя не сказал бы, что будет много интриг. Это важный турнир для проверки себя. Наибольшая интрига — в женском турнире. Теоретически, пять девочек претендуют на три места. Если говорить про другие виды, то в танцах на льду первые два места будут отданы Синициной и Кацалапову, а также Степановой и Букину. В парном катании тоже есть интрига. Интересно посмотреть, в какой форме подошли Тарасова и Морозов, как они прошли через непопадание на финал Гран-при, как Бойкова и Козловский после неудачного финала Гран-при будут соревноваться. У мужчин фавориты сезона — Самарин и Алиев», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Ранее сообщалось, что происходит в мире фигурного катания, кроме скандалов.

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