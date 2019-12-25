Раскупленные билеты, слухи о Косторной и сюрпризы жеребьёвки: что происходит за день до старта ЧР по фигурному катанию

До старта чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске остался один день. В среду участники соревнований опробовали лёд «Платинум Арены», а также определились с содержанием своих программ. Вечером среды состоялась жеребьёвка коротких прокатов, по итогам которой Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева оказались в одной группе.

День до старта чемпионата России по фигурному катанию — это вовсе не день тишины, когда болельщикам приходится скучать в ожидании официальных стартов. Это день, когда в город прибывают последние гости, фигуристы возвращаются к тренировкам, узнают свои стартовые номера и сдают судьям свои планы по прыжкам, а журналисты приступают к освещению одного из главных турниров в фигурном катании.

В этом году чемпионат России проходит в Красноярске. Ещё ни разу национальное первенство не проходило так далеко от центра страны на востоке. Даже во времена СССР фигуристы не приезжали в Сибирь и не разыгрывали там между собой медали. Сделав выбор в пользу города на Енисее, Федерация фигурного катания на коньках России убила сразу двух зайцев — заполнила до отказа новую и просторную «Платинум Арену», принимавшую в марте зимнюю Универсиаду, и приблизила весь цвет российского фигурного катания к огромному японскому рынку, которому проданы телеправа на трансляцию соревнований.

В самом Красноярске мало что напоминает о том, что ближайшие три дня в нём будет проходить чемпионат России по фигурному катанию. Случайно заехавший турист скорее решит, что здесь ещё не закончилась Универсиада — изображение талисмана Игр иногда ещё улыбается со стёкол городских автобусов, а многие жители продолжают носить куртки и рюкзаки волонтёров. Только в аэропорту в атмосферу фигурного катания неспешно погружают музыкальные ансамбли, встречающие гостей популярными у спортсменов мелодиями.

Реклама соревнованиям в общем-то и не нужна — ведь билеты на «Платинум Арену» давно раскуплены, особенно на дни выступления одиночниц. При этом сами девушки на главную арену попадут ещё нескоро. В первый официальный день турнира их отправили на тренировочный каток «Арену Север», на который доступ предоставили только спортсменам и тренерам. Фигуристки продолжат нарабатывать свои навыки там и в четверг. Только в пятницу многие из них впервые окажутся перед сначала пустыми, а потом и заполненными 8-тысячными трибунами.

Участники чемпионата России уже огласили свои планы на соревнования — так называемые контенты, в которых указывается, какие прыжки и элементы готов выполнить фигурист. Как обычно, самыми интересными для изучения были заявки девушек. Александра Трусова привычно указала пять четверных прыжков в произвольной программе, а также добавила тройной аксель в короткую. Пока что все эти элементы на одних соревнованиях она выполнить не сумела. Действующая чемпионка страны Анны Щербакова тоже не стала отказываться от того, что уже пробовала показать в финале Гран-при, и к своему четверному лутцу добавила четверной флип.

Сильно удивила болельщиков и журналистов Елизавета Туктамышева. Последние недели перед чемпионатом России только и ходили разговоры о том, что она выучила четверной тулуп и теперь готова его предъявить соперницам. Но в свой предварительный план на соревнования 23-летняя фигуристка не включила этот прыжок и даже сократила число тройных акселей в произвольной программе до одного.

В отличие от Алёны Косторной, которая в Красноярск приехала в статусе рекордсменки мира. То, что ученица Этери Тутберидзе прибыла на соревнования уже стало событием. Ходили слухи, что фигуристка отказалась от участия в чемпионате России, но они быстро были развеяны. Генеральный директор ФФККР Александр Коган прокомментировал эту информацию на пресс-конференции.

«Иногда из СМИ с удивлением узнаём разные новости. Например, что Алёна Косторная не собирается на чемпионат России, хотя в тот момент она уже летела в самолёте», — заявил Коган перед началом соревнований.

Отсутствие Косторной подняло бы непростую тему для российского фигурного катания — могут ли спортсмены рассчитывать на попадание в сборную, если пропускают чемпионат страны. Год назад в подобной ситуации оказалась Елизавета Туктамышева, не сумевшая в итоге поехать ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира. Глава ФФККР Александр Горшков напомнил, что исключения всегда возможны, но в этом году все главные фигуристы в строю, и процедура отбора будет максимально прозрачной.

«Мы стараемся придерживаться, насколько это возможно, спортивного принципа при формировании сборной. Наши принципы предполагают, что в определённых случаях третий номер может определяться по рекомендации тренерского совета, а дальше уже исполком рассматривает её. Как правило, мы доверяем специалистам, которые работают в совете. Все мы живые люди, спортсмены тоже, случаются болезни и травмы. Когда какой-то явный лидер прошёл всю первую половину сезона и по какой-то причине не может принять участие в чемпионате России, тогда тренерский совет рассматривает его кандидатуру. Пока таких предположений у нас нет, так что придерживаемся спортивного принципа», — сказал Горшков на пресс-конференции.

Президент федерации заодно отметил, что окончательный состав на чемпионат Европы будет объявлен 29 декабря, на следующий день после окончания состязаний.

Предсоревновательный день завершился торжественной жеребьёвкой в конгресс-холе Сибирского федерального университета. Для спортсменов это обычно повод выйти в свет в красивых нарядах, не надевая при этом коньки. Дресс-код не соблюла разве что Александра Трусова. Она пришла на мероприятие в джинсах и кедах, держа в руках любимую собачку Тину.

Фигуристы прибывали на мероприятие по очереди, и кому-то посчастливилось пересечься с Татьяной Тарасовой и получить от неё слова напутствия — их услышали Дмитрий Козловский и действительно так нуждающаяся в приободрении Софья Самодурова. Чуть позже появились Алёна Косторная и Анна Щербакова, которые не отходили друг от друга ни на шаг.

Жеребьёвка на чемпионатах России проводится вслепую, и поэтому на ней возможны самые разные сюрпризы, когда фаворитам может достаться любой стартовый номер, а не только в сильнейшей разминке.

С довольно ранним стартовым номером не повезло Александру Самарину — ему придётся открывать вторую группу. Дмитрий Алиев же будет завершать состязания в короткой программе. На разных полюсах оказались две сильнейшие танцевальные пары — Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят под третьим номером, а Александра Степанова и Иван Букин покажут ритм-танец предпоследними.

В парном катании все сильнейшие дуэты распределились равномерно по разминкам, а у девушек произошёл заметный перекос в пользу первой — в неё попали и открывающая соревнования Александра Трусова, и Анна Щербакова, и Елизавета Туктамышева, а Алёна Косторная выступит сразу же в следующей группе. Закрывать женскую короткую программу в пятницу будет Евгения Медведева.