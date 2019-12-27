Победа Алиева, взлёт Даниеляна и падения Самарина: как прошли мужские соревнования на ЧР по фигурному катанию

Дмитрий Алиев одержал победу на чемпионате России по фигурному катанию среди мужчин. За счёт своей произвольной программы с четверным лутцем он поднялся с четвёртого места на первое. Ещё более впечатляющий скачок совершил 16-летний Артур Даниелян, который выиграл второй вид соревнований и поднялся с 13-й позиции на вторую. Александр Самарин упал дважды, но всё же завоевал бронзу.

27 декабря болельщикам никак нельзя было опаздывать на мужскую произвольную программу. Короткая совсем не ответила на вопросы о будущих призёрах и претендентах на попадание в сборную. Многие опытные и известные фигуристы проигрывали меньше десяти баллов лидирующим юниорам и при этом не попали даже в сильнейшую группу во второй день. Уже после выступления Андрея Зубера, который выходил на лёд седьмым из 16 участников, каждый был вправе рассчитывать на пьедестал почёта.

Сергей Воронов во время своего выступления встревожил болельщиков — у 32-летнего спортсмена пошла из носа кровь на вращении. Ранее он не смог исполнить четверной тулуп, что, во-первых, само по себе было большой потерей, во-вторых, привело и к аннулированию одного из тройных лутцев. Участник 15 чемпионатов России остался за лидером соревнований на тот момент Артуром Даниеляном, который своим чистым прокатом с двумя четверными сальховами набрал 253,42 балла.

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«Кровь от сухого воздуха, два дня уже идёт. Боялся, что на вращении должна пойти кровь, так что немножко попачкал хороший белый лёд. В целом было очень тяжело. Чемпионат России — не из лёгких стартов. В любом случае рад, что сюда приехал. Прокаты могли бы быть ещё лучше, но сегодня я честно боролся до самого конца, старался за всё цепляться», — сказал Воронов, добавив, что заканчивать карьеру пока не собирается.

32-летний фигурист, общаясь с журналистами, одним глазом наблюдал за выступлением Даниила Самсонова. Юный ученик Этери Тутберидзе в этом сезоне набирал приличные баллы своими четверными прыжками, но в Красноярске упал и с лутца, и с флипа, а на тройном акселе допустил «бабочку». Но его музыкальность не могла не радовать — Самсонов показал приличную программу, особенно для дебютанта взрослого чемпионата России, и получил от судей 240,21 балла.

«Не всё получилось в обеих программах. Был достаточно хорошо готов, не знаю, что произошло. Будем стараться исправлять. Не волновался, всё нормально. Для меня этот чемпионат России значит опыт выступления со взрослыми спортсменами, в таком большом зале. Я не чувствовал себя каким-то маленьким по сравнению с другими. Пытался показать, что тоже достоин выступать здесь», — тихо и понуро рассказал Самсонов, сильно расстроившийся из-за такого выступления.

Но если у 14-летнего фигуриста всё ещё впереди, то для Александра Самарина сезон внезапно подошёл к концу. После короткой программы ещё оставалась надежда на то, что он сможет исправить многочисленные ошибки в ней, а после отличного исполнения четверного лутца в каскаде с ойлером и тройным сальховом даже появилась уверенность в этом. Но затем фигурист упал с четверного флипа и тройного акселя, ошибался на других прыжках и с трудом докатил программу. Технической базы ему не хватило, чтобы обойти Даниеляна — Самарин уступил всего семь десятых балла. Точно оставшись без золота чемпионата России, он потерял и возможность по спортивному принципу отобраться в сборную, чтобы защитить титул вице-чемпиона Европы. Как-либо прокомментировать свою неудачу фигурист не смог, лишь поблагодарил всех, кто поддерживал его до конца.

Из последней разминки объективно слабейшим звеном был Андрей Лазукин. Занявший год назад четвёртое место фигурист ещё на жеребьёвке ощутимо хромал, а в день произвольной программы не расставался с пакетом льда. Чуда не случилось — практически все прыжки у ученика Алексея Мишина не получились. Лазукин откатился на седьмое место, которое к концу соревнований должно было обернуться 12-м.

Выступавший следующим Дмитрий Алиев своего шанса вернуться в сборную после неудачного прошлого сезона не упустил, хотя и его произвольный прокат не был идеальным. После четверного лутца он упал на четверном тулупе и смазал его вторую попытку. Совсем неожиданным было падение на дорожке шагов, хотя в карьере Алиева бывали и не такие чудачества. Но тренер фигуриста Евгений Рукавицын после проката делился с журналистами радостью — его ученик набрал 260,98 балла в сумме и наконец-то обошёл Даниеляна.

Гораздо неожиданнее падения Алиева было то, что в этот момент лидирующая тройка замерла. Все четыре фигуриста, закрывавшие соревнования и лидировавшие после короткой программы, не смогли даже обойти Самарина. Андрей Мозалёв лишь на сотые балла превзошёл Самсонова, Пётр Гуменник уступил ученику Тутберидзе два балла, а Антон Шулепов, выступавший в нашумевшем костюме главного героя из «Списка Шиндлера», проделал путь на седьмое место.

«ISU номинировал мой костюм, а потом посыпались гневные комментарии про нацизм. Но это костюм из фильма. Кто ленту смотрел, тот знает, что главный герой спасал людей. В начале фильма он был в костюме дипломата, а после войны люди вручили ему робу в знак сопричастности. Я не расстроился, просто было странно, что люди подумали о чём-то плохом», — объяснил Шулепов.

Повлиять на итоговые результаты мог ещё выигравший короткую программу Макар Игнатов. Но он оступился на четверном сальхове, а после хорошего четверного тулупа также запнулся на тройном акселе. Оставшись почти без стартовых прыжков, дальше он уже не мог догнать соперников — под конец программы силы всегда покидают этого одарённого и перспективного фигуриста, так что даже вращения уже не впечатляли судей. Игнатов набрал в сумме 249,46 балла и занял лишь четвёртое место.

Итоги в мужском катании превзошли все ожидания — Дмитрий Алиев с совсем не впечатляющей суммой баллов одержал победу, Артур Даниелян выиграл произвольную программу и с 13-го места перепрыгнул на второе, а Александр Самарин чудом остался в тройке и сможет надеяться на поездку на чемпионат Европы. В Граце между ним и 16-летним Даниеляном, которому ещё можно выступать по юниорам, развернётся борьба за квоту на чемпионат мира, которых у России всего две. Алиев же на правах чемпиона России за своё место в сборной беспокоиться не должен.

«В первый раз такие странные ощущения и эмоции. Я знал уровень своей подготовки. После не совсем успешной, но успешной для меня самого произвольной программы я был, безусловно, доволен. Не хотел бы, когда ожидаю своего места, испортить своё настроение. У меня это получилось. Самое противное — это ожидание, сидеть и ждать, пока другие ребята выступят. По десятибалльной шкале я оцениваю короткую программу на семь, а произвольную на восьмёрочку вяловатую. Главное, что ощущаю себя позитивно, хочется биться и бороться», — заявил Самарин после победы.