Второе золото подряд: Синицина и Кацалапов стали чемпионами России в танцах на льду

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске разыгран первый комплект наград. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами страны второй раз подряд. Александра Степанова и Иван Букин вновь завоевали серебряные медали, выиграв при этом произвольную программу. Третье место досталось Тиффани Загорски и Джонатану Гурейро.

После ритм-танца могло показаться, что на чемпионате России в Красноярске приехали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, причём сразу две их копии. Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Александра Степанова с Иваном Букиным выступили в духе чемпионов мира — с полным доминированием над соперниками, которое выражалось в отрыве на целых десять баллов от третьего места.

А вот между двумя лидерами российских танцев соперничество только начиналось. Их разделили всего 1,3 балла — это всего пара потерянных уровней в произвольном танце, при условии, что в остальном судьи будут одинаково оценивать оба дуэта. А предпосылки к этому были, так как накануне по компонентам Степанова и Букин взяли верх, а Синицина и Кацалапов были лучше в технике.

Перед тем, как два главных дуэта начали разыгрывать золото, ещё должна была завершиться борьба за бронзу. В ней у Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро было определённое преимущество над двумя другими дуэтами из сильнейшей разминки, но всё-таки не такое ошеломляющее. И Аннабель Морозова с Андреем Багиным, и Анастасия Скопцова с Кириллом Алёшиным уступали меньше четырёх баллов.

Подопечные Николая Морозова открыли заключительную группу участников. Своим мягким скольжением и эмоциональностью они сразу выделились на фоне других. В произвольном танце Морозовой и Багина всё-таки были свои недостатки — небольшие огрехи на твизлах, пускай и оценённых на четвёртые уровни, и недостаточная сложность на дорожках. В целом пара показала свою перспективу на будущее, ведь сама она выступает чуть больше трёх лет вместе, а чемпионат России был для неё дебютным. Танцоры захватили лидерство с оценкой 189,10 балла — чуть меньше, чем было на недавнем «Золотом коньке Загреба».

Скопцова и Калёшин имели всего 0,31 балла преимущества после ритм-танца, и сохранить его было крайне сложно. Позапрошлым чемпионам мира среди юниоров это не удалось — у них как раз не было той скорости, что могла бы заинтересовать судей, а во второй половине танца силы их совсем покинули. Скопцовой одной было слишком тяжело тянуть программу, и в итоге дуэт расположился позади лидеров с оценкой 186,81 балла.

Надежды Морозовой и Багина на медаль жили недолго — Загорски и Гурейро так воспроизвели образ Лары Крофт из одноимённого фильма, что сняли все вопросы о своём возвращении на пьедестал почёта. В базовой технической стоимости их танец в итоге оказался лучшим за день, но сами они не слишком сильно выкладывались на отдельных элементах, что сказалось на оценках, но им самим было главным без лишних нервов докатать программу и вернуть утраченное год назад. Загорски и Гурейро перед главной танцевальной битвой поднялись на первое место с оценкой 197,73 балла.

«Хорошо оцениваем своё выступление. Мы говорили с Тиффани перед выходом на лёд, что турнир от турнира отличается, как и настрой на него. Для нас было важным станцевать так, чтобы мы поехали на чемпионат Европы. Как бы мы доехали, было не так важно. Главной задачей было сделать всё, что нужно, для следующего шага. Получилось весьма неплохо, зрители нас поддержали. С технической точки зрения мы довольны», — сказал Гурейро после проката.

В споре за чемпионство первыми себя показали Степанова и Букин. Пара тоже ощутимо сдерживала эмоции, ведь обычно именно она опережает всех в этом направлении. После финала Гран-при танцоры сделали ставку на исполнение, и судьи прониклись. Что ни элемент, то на четвёртый уровень и с очень хорошими надбавками — ниже троек дуэт в принципе не получал. Высветившиеся в итоге цифры просто поражали — Степанова и Букин набрали 132,59 балла за танец и 219,72 балла в сумме. Больше в этом сезоне зарабатывали только те же Пападакис и Сизерон.

«Мы не экономили силы. Было очень приятно кататься, зрители поддерживали каждый элемент. У нас внутри пылал огонь, было очень приятно», — сказал Букин после проката.

«Это очень тяжёлый старт по нервам, последний турнир перед праздниками. Первая половина сезона получилась достаточно интересной. Для нас это очень хороший результат, нас хорошо оценили тренеры. Они тоже переживают, они очень многое держат в голове, в то время как нам нужно только кататься», — добавила Степанова.

К тому времени они уже знали, что их изумительный танец под Джастина Тимберлейка не принёс им долгожданного золота. Синицина и Кацалапов со своей обновлённой после финала Гран-при программой справились чуть хуже, не избежав двух третьих уровней на твизлах и дорожке. В произвольном же танце действующие чемпионы России проиграли, но компоненты и запас после ритм-танца принесли им второе золото подряд. Суммарную планку они повысили аж до 220,74 балла — на международных стартах с таким результатом претендовать можно на очень многое.

«Очень надеемся на то, что держали зрителей в напряжении до окончания. Сегодня не совсем удалось раскрыться. Мы больше пытались контролировать элементы. Мы ещё живы, силы есть, абсолютно нормальное рабочее состояние. Мне даже хочется некоторые моменты перекатать. Хотели показать то, что наработали после финала Гран-при, тогда мы потеряли много баллов. Если это удалось, то очень хорошо. Мы сможем тогда добавить уверенное раскрытое катание», — пообещал двукратный чемпион России Кацалапов.