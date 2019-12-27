Воронов прокомментировал кровотечение во время проката на ЧР
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- РИА Новости
«Кровь от сухого воздуха, два дня уже идёт. Боялся, что на вращении должна пойти кровь, так что немножко попачкал хороший белый лёд. В целом было очень тяжело. Чемпионат России — не из лёгких стартов. В любом случае рад, что сюда приехал. Прокаты могли бы быть ещё лучше, но сегодня я честно боролся до самого конца, старался за всё цепляться», — рассказал Воронов после проката.
Выступление 32-летнего фигуриста в произвольной программе судьи оценили в 151,21 балла. После короткой программы, за которую он набрал 79,61 балла, Воронов занимает девятое место.
Ранее сообщалось, что Евгения Медведева провела тренировку в старых коньках.