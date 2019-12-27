Воронов прокомментировал кровотечение во время проката на ЧР

Короткая ссылка
Российский фигурист Сергей Воронов объяснил причины кровотечения из носа во время его выступления в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.
Воронов прокомментировал кровотечение во время проката на ЧР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Кровь от сухого воздуха, два дня уже идёт. Боялся, что на вращении должна пойти кровь, так что немножко попачкал хороший белый лёд. В целом было очень тяжело. Чемпионат России — не из лёгких стартов. В любом случае рад, что сюда приехал. Прокаты могли бы быть ещё лучше, но сегодня я честно боролся до самого конца, старался за всё цепляться», — рассказал Воронов после проката.

Выступление 32-летнего фигуриста в произвольной программе судьи оценили в 151,21 балла. После короткой программы, за которую он набрал 79,61 балла, Воронов занимает девятое место.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева провела тренировку в старых коньках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить