Тарасова рассказала о проблемах Медведевой с коньками

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
Тарасова рассказала о проблемах Медведевой с коньками
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Спасибо, что ты это делаешь. Про то, что она сменила коньки, мы будем говорить и говорить. Они не сгибаются, на них нельзя сделать шаги. На них хоть как-то можно прыгать. Мне кажется, это в первый раз такое. Лезвия-то меняют, но сами коньки! Думаю, только она смогла это сделать. Другой человек приехал и сдался бы. А она выступила, не жалея ног своих. Когда надеваешь новые ботинки — ноги в кровь», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

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