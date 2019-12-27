Косторная заявила, что никогда не гналась за судейскими оценками

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о своём отношении к судейским оценкам за прокат короткой программы на чемпионате России.

«Я мысленно представляла, что могу набрать столько баллов. Однако никогда не ставлю перед собой цель гнаться за оценками. Можно было откатать и ещё энергичнее, но все прыжки сделала. В целом выжимала из себя всё, что могла. На каком внутреннем допинге я добиваю тяжёлый год? На морально-волевых усилиях. Но да, уже тяжело», — заявила Косторная в эфире Первого канала.

За прокат короткой программы на чемпионате России Косторная получила 89,86 балла, что превышает установленный ей мировой рекорд.

Ранее Косторная заявила, что ей не стало сложнее из-за отбора в сборную.