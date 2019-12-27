Косторная: мне не стало сложнее из-за отбора в сборную

Короткая ссылка
Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась впечатлениями от выступления на национальном первенстве в Красноярске.
Косторная: мне не стало сложнее из-за отбора в сборную
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Я очень люблю кататься, когда много народу, мне это помогает и нисколько не мешает. Мне не стало сложнее из-за отбора в сборную. Разве что в прошлом году чемпионат России проходил пораньше и было полегче. Просто надо делать свою работу, а затем федерация распределит, кто куда поедет. После победы в финале Гран-при ни уверенности, ни ответственности не прибавилось. Скорее, это просто медалька в коллекции. Красиво стоит кубок, висит медаль, я стою радуюсь, мне нравится», — рассказала Косторная после проката короткой программы.

Она отметила, что относится к ней нейтрально, поскольку катает её уже второй год.

«Я стараюсь хорошо передать образ, не абы как. Но нет суперэйфории уже. В произвольной программе, когда я прыгаю два самых сложных прыжка, дальше еду на максимальных эмоциях, живу в музыке. Нет ощущения, что короткая программа — это откровение», — добавила 16-летняя фигуристка.

Судьи оценили выступление Косторной в короткой программе в 89,86 балла, что на 4,41 балла превышает официальный мировой рекорд, установленный ею же в финале серии Гран-при в Турине в декабре 2019 года.

Ранее Косторная призналась, что слова Тутберидзе обрадовали её больше рекордной оценки судей.

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