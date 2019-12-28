Отказ Медведевой, падения Трусовой и помарки Косторной: как Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Анна Щербакова во второй раз выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Она одержала победу в Красноярске с суммой баллов, превышающей мировой рекорд. Второе место заняла Алёна Косторная, уступившая всего два балла в споре за золото. Александра Трусова заняла третье место, допустив два падения. Между тем Евгении Медведевой перед произвольной программой пришлось сняться с соревнований из-за проблемы с коньками.

Перед женской произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию развернулась настоящая драма вокруг Евгении Медведевой. После выступления в короткой программе спортсменка уверяла, что не собирается сниматься с соревнований. Но тем, кому довелось попасть на тренировку в субботу утром, стало понятно, что всё не так просто.

Медведева первой из участниц сильнейшей группы приступила к прогону программы. Но после первого тройного лутца она попыталась совершить пару заходов на прыжки, а потом перестала кататься. Фигуристка подъехала к тренеру Брайану Орсеру, после небольшого разговора с ним всё-таки сделала дорожку шагов и вернулась к бортику. Несколько минут они ещё обсуждали непростую ситуацию, в которую попала спортсменка из-за сломанного ботинка, и покинули лёд до окончания занятия.

Многие начали подозревать, что Медведева всё же не сможет продолжать борьбу, и после выступления пар эти догадки подтвердились — на сайте турнира опубликовали обновлённый стартовый лист. Правда, вскоре страница с составом стала выдавать ошибку, а табло с результатами девушек в микст-зоне было отключено. Впрочем, когда первые девушки уже вышли на лёд, в эфире Первого канала Медведева всё-таки официально объявила о своём решении закончить выступление на чемпионате России.

«Я знаю, как сильно вы переживаете за меня. Понимаю, насколько сейчас, возможно, кто-то расстроен, разочарован в ситуации с моими ботинками. Я даже не знаю, как выразить то, что чувствую, потому что чувствую себя, мягко говоря, не очень хорошо. Это первый отказ от продолжения участия в соревнованиях, я не могла представить, что окажусь в такой ситуации. Это опыт, который закалит меня, и я стану сильнее. Я вас всех очень сильно люблю. Увидимся в следующем сезоне», — обратилась Медведева к болельщикам.

Чемпионат России потерял вслед за Алиной Загитовой ещё одну любимую болельщиками спортсменку, а круг претенденток на медали, в который двукратная чемпионка мира всё-таки входила, сократился до четырёх фигуристок. Бросить вызов трио учениц Этери Тутберидзе теперь могла только Елизавета Туктамышева.

На тренировке она не выполняла четверной тулуп в прогоне, но всё-таки сделала его после окончания музыки. Крошечная надежда на то, что 23-летняя фигуристка удивит в произвольной программе, ещё теплилась. И поклонники фигуристки дождались. Стоило заводной музыке открыть выступления сильнейшей группы участниц, как Туктамышева повернулась спиной, заходя не на привычный тройной аксель, а на тулуп. Но попытка не удалась — фигуристка упала. Эта неудача привела к печальным последствиям — ошибки потом были и на акселе, и на ещё двух прыжках. Прокат Туктамышевой не удался, но на время именно она стала лидером соревнований с оценкой 204,63 балла, опередив Викторию Синицыну, которая, забегая вперёд, отыграла аж девять позиций и стала пятой.

Анна Щербакова в плане четверных прыжков зашла гораздо дальше ученицы Алексея Мишина. Программу «Жар-птица» она начала с четверного лутца в каскаде, после которого сразу же зашла на четверной флип. Из-за небольшого степ-аута Щербакова потеряла сотые доли балла на прыжке и формально не стала второй фигуристкой после Александры Трусовой, которая исполнила его, но по крайней мере она докрутила все обороты и приземлилась. Оставшаяся часть программы прошла гладко, и в конце Щербакову ожидал сюрприз — она превысила сразу два мировых рекорда: за произвольную программу и в сумме. Действующая чемпионка России захватила лидерство с феноменальной оценкой 261,87 балла — выше, чем победный результат Дмитрия Алиева днём ранее.

Алёна Косторная имела огромный запас после короткой программы и все возможности, чтобы сохранить его даже после такого прорывного выступления Щербаковой. Два тройных акселя в её исполнении сделали чемпионство фигуристки без четверных прыжков вполне реальным. Но неожиданно Косторная ошиблась на двойном акселе и не совсем корректно исполнила тройной тулуп в каскаде. Больше трёх баллов от судей за них она не получила, а при таком сумасшедшем соперничестве за золото это был приговор. Даже с более щедрыми компонентами, превышавшими официальный рекорд Алины Загитовой, Косторная стала второй. Она набрала 259,83 балла — чемпионка финала Гран-при получила серебро чемпионата России.

Последнее слово оставалось за Александрой Трусовой. Она упростила произвольную программу вслед за короткой, оставив «всего» четыре четверных прыжка. Но даже такой контент вновь оказался слишком сложным для фигуристки. Она упала на четверном флипе и четверном лутце, а на четверном тулупе допустила «бабочку». На миг даже у Туктамышевой появился шанс выиграть медаль. Однако Трусова всё-таки собралась во второй половине и выдала каскад с четверным тулупом и лутц — риттбергер, которые стали буквально билетом для фигуристки на чемпионат Европы и мира. Трусова набрала в итоге 226,34 балла и стала третьей. Трио Тутберидзе на втором турнире подряд заняло весь пьедестал почёта, только в этот раз лишь одна фигуристка могла быть довольна своим выступлением.