«Сейчас наши девушки сильнее мужчин»: Траньков об отрыве Косторной, судействе и фаворитах ЧР в женском катании

Российские фигуристки на сегодняшний день показывают более высокий уровень, чем мужчины-одиночники. Об этом в интервью RT заявил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. Прославленный атлет также предположил, что соперницам по силам отыграть у Алёны Косторной отрыв в десять баллов после короткой программы, и отметил, что ждёт от девушек новых рекордов в произвольной.

«Это феноменально для тех, кто видит выступление Косторной впервые»

— Уровень, который демонстрирует Алёна Косторная, можно назвать феноменальным, или подобные выступления россиянок уже стали привычными?

— Это феноменально для тех, кто видит выступление Косторной впервые. Но для тех, кто следит за ней на протяжении всего сезона, уже привычно. Мне было очень приятно увидеть её прокат вживую, очень хотел посмотреть его именно так, а не по телевизору. Получил огромное удовольствие.

— И мы снова увидели заоблачной высоты аксель...

— Да, он шикарный, и для меня это «+5», хотя некоторые судьи всё-таки оценили его в «+4».

— Вас это удивило?

— Нет, я бы просто с этим не согласился, но судьи — это опытные люди, они много лет работают на чемпионате России и проходили специальное обучение. С другой стороны, этот прыжок уже перестаёт быть козырным тузом в арсенале фигуристок. Его исполняет не только Алёна, но и Елизавета Туктамышева, и японка Рика Кихира, и американка Алиса Лью.

— При этом оценка у Косторной всё равно выше, чем у представителей сильного пола...

— Это говорит только о том, что сейчас наши девушки сильнее мужчин. Посмотрите, как много фигуристок чисто откатали свои программы. А у одиночников таковых практически не было.

— Косторная обеспечила себе достаточно комфортный отрыв для того, чтобы чувствовать себя спокойно перед произвольной программой? Он ведь даже больше, чем на финале Гран-при.

— Вряд ли можно чувствовать себя спокойно на скользком льду. Тем более, когда у одной из твоих соперниц заявлено пять четверных в произвольной, а у тебя ни одного. Никто сейчас не может быть спокоен.

— Не слишком ли высокие баллы от судей получают российские фигуристки на домашнем турнире?

— На международном уровне будет сложно получать такие высокие оценки, но на чемпионате России подобное случается. Да и почему не подтолкнуть спортсменок к ещё более высоким результатам? Дать им дополнительную мотивацию. К тому же судьи — тоже люди, и среди фигуристок у них также могут быть свои кумиры.

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— Учитывая, как чисто откатали свои программы Косторная и Анна Щербакова, не кажется ли вам, что они морально устойчивее Александры Трусовой?

— На мой взгляд, с психологией всё в порядке у всех девочек, ведь мы видели эти чистые прокаты. Всё хорошо с моральным состоянием и у Лизы Туктамышевой, которая во взрослом возрасте освоила четверной прыжок. Тоже надо уметь. А Трусова заявляет в своей произвольной программе пять четверных. О каких проблемах тут может идти речь?

— Но не кажется ли, что над тремя ученицами Этери Тутберидзе всё же довлеет вопрос отбора в национальную команду?

— Нет, все прекрасно понимают, что от ошибок никто не застрахован. Желаю девушкам, чтобы обошлось без помарок. Если честно, вообще не разделяю это трио. Они все блистают. В прошлом году чемпионкой России стала Щербакова, и тогда это действительно был сюрприз.

— Как спустя год изменилось отношение к ним?

— Наверное, сегодня соперницы могут называть эту тройку Змеем Горынычем. Мне кажется, без одной из них этого могло и не быть. Они же вместе тренируются. Это очень помогает — спортсменки мотивируют друг друга.

— Судя по всему, в произвольной программе Туктамышевой необходимо исполнять четверной тулуп. На ваш взгляд, она способна вмешаться в спор за награды?

— Узнаем совсем скоро, делать прогнозы не хочу. Что касается тулупа, то на тренировке она исполняла этот прыжок. А раз так, почему не сделать на соревнованиях?

— Трусова получила больший балл за компоненты, чем Туктамышева. Это справедливо?

— Саша очень хорошо каталась. На мой взгляд, она выросла даже по сравнению с тем уровнем, который совсем недавно показывала на Гран-при. В её выступлении имелись и связки, и образ был раскрыт прекрасно, так что не стал бы придираться к оценкам.

— От Евгении Медведевой ждали большего?

— Как минимум, докрученный каскад. С другой стороны, учитывая проблемы с ботинками, Жене и правда пришлось очень непросто. К тому же, она каталась последней.

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— Должна ли у фигуристов быть запасная пара ботинок, чтобы избежать таких неприятностей?

— Лично у меня никогда не было второй пары. А канадец Патрик Чан имел при себе замену. В одних ботинках он катался утром, в других — вечером. Североамериканские спортсмены практикуют такое, а наши — обычно нет. Не знаю, с чем это связано.

— Правда, что фигурист так сильно привыкает к своей паре обуви?

— Да. То, с чем столкнулась Женя, — это нервно и сложно. Но она стреляный воробей: несмотря ни на что каталась очень убедительно и подняла зал.

— Алина Загитова могла бы вмешаться в эту борьбу?

— Она потрясающе откатала свою короткую программу на недавнем финале Гран-при, так что это риторический вопрос.

— Можно ли ждать новых рекордов от предстоящих прокатов в произвольной программе?

— Да, думаю, нас ждёт рекорд и не один. Но поскольку это чемпионат России, в зачёт они всё равно не пойдут.

— На ваш взгляд, кто является главным фаворитом?

— Сложно сказать, я не букмекер. Сам не так давно выходил на этот лёд и знаю, что цена ошибки очень велика, а от провала до триумфа один шаг. Фаворита нет. Например, кто мог предположить, что у мужчин Артур Даниелян с 13-го места после короткой программы поднимется на второе?

— Реально ли соперницам отыграть десять баллов преимущества у Косторной?

— Это один прыжок. Один хороший тройной аксель — и отставание в десять баллов можно нивелировать.