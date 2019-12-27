Косторная превзошла мировой рекорд в короткой программе на ЧР

Российская фигуристка Алёна Косторная на чемпионате России в Красноярске превзошла мировой рекорд по набранным баллам за короткую программу в женском одиночном катании.

Судьи оценили выступление 16-летней фигуристки в 89,86 балла, что на 4,41 балла превышает официальный мировой рекорд, установленный ею же в финале серии Гран-при в Турине в декабре 2019 года.

Поскольку чемпионат России не является международным турниром и не проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), то результат Косторной не будет считаться новым мировым рекордом.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Косторной в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.