Тарасова о Косторной: лучшее, что мы когда-либо видели

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алёны Косторной в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
Тарасова о Косторной: лучшее, что мы когда-либо видели
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Образец короткой программы. С этой огромной дуги, скорости — замечательный аксель. Ручками взмахнёт — как картину пишет. Приземлилась как в масло. Обожаю этот флип — тулуп. Алёна — лучшее, что мы когда-либо видели», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что Елизавета Туктамышева ломает стереотип о необходимости введения возрастного ценза в фигурном катании.

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