Траньков: Туктамышева ломает стереотип о необходимости введения возрастного ценза

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

«Туктамышева ломает стереотипы о том, что необходимо вводить возрастной ценз в фигурном катании. Она в свои 20 лет с копеечками прекрасно выполняла четверной тулуп на тренировке, в короткой программе исполнила тройной аксель. Огромное ей спасибо за это», — заявил Траньков в эфире Первого канала.

Ранее Тарасова оценила выступление Туктамышевой в короткой программе на первенстве страны.