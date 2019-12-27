Траньков: Туктамышева ломает стереотип о необходимости введения возрастного ценза
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«Туктамышева ломает стереотипы о том, что необходимо вводить возрастной ценз в фигурном катании. Она в свои 20 лет с копеечками прекрасно выполняла четверной тулуп на тренировке, в короткой программе исполнила тройной аксель. Огромное ей спасибо за это», — заявил Траньков в эфире Первого канала.
Ранее Тарасова оценила выступление Туктамышевой в короткой программе на первенстве страны.