Траньков: Туктамышева ломает стереотип о необходимости введения возрастного ценза

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
Траньков: Туктамышева ломает стереотип о необходимости введения возрастного ценза
  • © Xue Yubin/Xinhua
  • globallookpress.com

«Туктамышева ломает стереотипы о том, что необходимо вводить возрастной ценз в фигурном катании. Она в свои 20 лет с копеечками прекрасно выполняла четверной тулуп на тренировке, в короткой программе исполнила тройной аксель. Огромное ей спасибо за это», — заявил Траньков в эфире Первого канала.

Ранее Тарасова оценила выступление Туктамышевой в короткой программе на первенстве страны.

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