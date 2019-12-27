Косторная: нет ничего особенного в том, что Загитова не поехала на ЧР

Лидер после короткой программы в одиночном женском катании Алёна Косторная рассказала, как относится к отсутствию олимпийской чемпионки Алины Загитовой на чемпионате России в Красноярске.

«Алина тренируется сейчас, мы с ней не встречаемся. Нет ничего особенного в том, что Алина не поехала. Мы по отдельности ездили на Гран-при. Нельзя сказать, что это что-то сверхъестественное. Есть такое, что едешь и какого-то знакомого лица не хватает», — заявила Косторная.

Алина Загитова объявила о приостановлении профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что Трусова выступит последней в произвольной программе на ЧР по фигурному катанию.