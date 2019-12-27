Косторная: нет ничего особенного в том, что Загитова не поехала на ЧР
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- © Raniero Corbelletti/AFLO
«Алина тренируется сейчас, мы с ней не встречаемся. Нет ничего особенного в том, что Алина не поехала. Мы по отдельности ездили на Гран-при. Нельзя сказать, что это что-то сверхъестественное. Есть такое, что едешь и какого-то знакомого лица не хватает», — заявила Косторная.
Алина Загитова объявила о приостановлении профессиональной карьеры.
Ранее сообщалось, что Трусова выступит последней в произвольной программе на ЧР по фигурному катанию.