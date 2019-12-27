Косторная: нет ничего особенного в том, что Загитова не поехала на ЧР

Короткая ссылка
Лидер после короткой программы в одиночном женском катании Алёна Косторная рассказала, как относится к отсутствию олимпийской чемпионки Алины Загитовой на чемпионате России в Красноярске.
Косторная: нет ничего особенного в том, что Загитова не поехала на ЧР
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

«Алина тренируется сейчас, мы с ней не встречаемся. Нет ничего особенного в том, что Алина не поехала. Мы по отдельности ездили на Гран-при. Нельзя сказать, что это что-то сверхъестественное. Есть такое, что едешь и какого-то знакомого лица не хватает», — заявила Косторная.

Алина Загитова объявила о приостановлении профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что Трусова выступит последней в произвольной программе на ЧР по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить