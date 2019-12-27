Трусова выступит последней в произвольной программе на ЧР по фигурному катанию

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Стал известен порядок выступлений фигуристок в соревновании одиночниц в рамках чемпионата России, который проходит в Красноярске.
Трусова выступит последней в произвольной программе на ЧР по фигурному катанию
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

Все лидеры по итогам короткой программы выступят в последней группе. Евгения Медведева выйдет на лёд 13-й, вслед за ней свои программы покажут Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова.

Косторная лидирует после короткой программы, опережая свою ближайшую преследовательницу Щербакову почти на десять баллов. Трусова идёт третьей, вслед за ней — Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Ранее Траньков рассказал, почему считает Медведеву великой фигуристкой.

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