Трусова выступит последней в произвольной программе на ЧР по фигурному катанию

Стал известен порядок выступлений фигуристок в соревновании одиночниц в рамках чемпионата России, который проходит в Красноярске.

Все лидеры по итогам короткой программы выступят в последней группе. Евгения Медведева выйдет на лёд 13-й, вслед за ней свои программы покажут Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова.

Косторная лидирует после короткой программы, опережая свою ближайшую преследовательницу Щербакову почти на десять баллов. Трусова идёт третьей, вслед за ней — Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Ранее Траньков рассказал, почему считает Медведеву великой фигуристкой.