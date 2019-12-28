Смена лидеров: фигуристы Бойкова и Козловский одержали победу над Тарасовой и Морозовым в парном катании на ЧР

Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевала золотые медали на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. В споре за победу они превзошли прошлогодних чемпионов Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые ошиблись на каскаде в ходе исполнения произвольной программы. Бронзовыми призёрами стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске наглядно продемонстрировал, что чудеса на нём всё-таки возможны. Соревнования мужчин завершились перетасовкой всех участников, в результате которой на второе место с 13-го поднялся Артур Даниелян, а Александр Самарин даже с падениями в произвольной программе смог стать бронзовым призёром и попасть в сборную. После этого ожидания от окончания турнира могли быть самыми разными, особенно учитывая розыгрыш наград у спортивных пар и женщин в заключительный день соревнований.

В сложной ситуации оказался перспективный дуэт Анастасия Мишина — Александр Галлямов: паре нужно было приложить максимум усилий к тому, чтобы отыграться после неудачи в короткой программе. Спортсмены выступают вместе всего третий год и лишь первый — на взрослом уровне, но уже успели стать бронзовыми призёрами финала Гран-при и войти в число фаворитов чемпионата России. Восьмой результат в первый день неумолимо тянул их вниз, но отставание от призовой тройки всё-таки не было критичным — чуть меньше девяти баллов.

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Мишина и Галлямов внешне очень спокойно приступили к своему прокату под зловещую музыку из сериала «Мастер и Маргарита». Судьи привычно оценили подкрутку на третий уровень, но дальше не могли стоять на пути пары — и выброс флип, и чудесный каскад с двумя тройными сальховами, и тройной тулуп были сделаны чисто. Несмотря на недостаточно сложные поддержки, выброс тройной риттбергер окончательно вернул фигуристов в борьбу за медали. За одну только произвольную программу чемпионы мира среди юниоров набрали 145,12 балла — для мировой арены это фантастические цифры. В сумме же они получили тоже солидные 212,85 балла.

По окончании выступления спортсмены признались, что их спас перерыв между двумя прокатами. Соревнования в короткой программе состоялись в четверг, а в произвольной — в субботу.

«Хорошо, что был свободный от прокатов день. Конечно, вечер после короткой был достаточно сложным. Настроение было не очень. Но за выходной смогли восстановиться, привыкнуть ко второй разминке и собраться на произвольную», — сказала Мишина.

При этом Галлямов признался, что сильно нервничал после короткой программы, в результате чего уснул лишь в пять утра.

«В выходной было холодно гулять, мороз просто жуткий. Пришлось надевать чуть ли не намордник, перчатки, тренировочные штаны поверх джинсов, одну кофту на другую. Максимально старались отвлечься, только поддержали парней на соревнованиях. Сегодня хорошо настроились и нормально проехали. После первого дня не стоит опускать руки, наоборот, надо работать ещё усерднее. Без взлётов не бывает падений, надо к этому нормально относиться», — сказал Галлямов.

Сильнейшую разминку из четырёх пар показали Алиса Ефимова и Александр Коровин. На этих состязаниях ученики олимпийского чемпиона Олега Васильева проигрывали по опыту только Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, но вновь не смогли трансформировать это преимущество в удачный прокат. Ошибки и падения на прыжках и выбросах дорого обошлись паре — с четвёртого места дуэт опустился на девятое.

Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину для уверенного попадания на пьедестал почёта нужно было чисто откатать свою очень сложную программу, что было для них непростой задачей. В этом сезоне они никак не могли воплотить задуманное в жизнь, а в финале Гран-при и вовсе провалились. Но в Красноярске они не упустили свой шанс — фигуристы начали с отличного тройного флипа, за которым будущее парного катания, и каскада с тремя тулупами. Небольшие помарки на выбросах не повлияли на положение дуэта — спортсмены хотя и проиграли Мишиной и Галлямову в произвольной программе, но по сумме выбились вперёд, набрав 219,72 балла.

Тарасова и Морозов выступали без особого прессинга — неофициальным рекордсменам мира можно было не беспокоиться за своё попадание в призы. И когда после воздушной подкрутки и тройного сальхова оба фигуриста не справились с каскадом, из их катания никуда не исчезли эмоциональность и настрой. Весь остальной прокат пришёлся судьям по душе, и они были бы рады помочь паре превысить мировой рекорд и в суммарной оценке, но не могли. Евгения и Владимир получили 233,19 балла и закономерно вышли на первое место.

А вот у закрывавших соревнования Александры Бойковой и Дмитрия Козловского такой шанс ещё оставался. Произвольная программа является их козырем, который в будущем ещё предстоит увидеть лучшим парам мира. После финала Гран-при ученики Тамары Москвиной провели серьёзную работу над ошибками и не допустили ни одной в Красноярске. Кроме того, они прибавили и в чисто парном катании, воссоздав на льду сцены из саги о Джеймсе Бонде.

Бойкова и Козловский были сполна вознаграждены за свою отдачу — 233,66 балла. Это не позволило им превысить достижение китайцев Суй Вэньцзинь и Хань Цуна (234,84), зато этого было достаточно для победы на чемпионате России. В споре о том, кто является лучшей парой страны, снова взяли верх фигуристы из Санкт-Петербурга.