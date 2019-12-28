«Волнение из-за отбора»: о чём говорили Щербакова, Косторная и Трусова после выступления на ЧР

Анна Щербакова, победившая на чемпионате России по фигурному катанию, осталась довольна своим прокатом. По словам спортсменки, у неё получилось практически всё задуманное, теперь же она будет работать над тройным акселем. Занявшая второе место Алёна Косторная заявила, что разочарована результатом, и пообещала приложить больше усилий на следующих соревнованиях. Между тем Александра Трусова, завоевавшая бронзовую медаль, призналась, что ей было некомфортно выходить на лёд последней.

Призёрами чемпионата России по фигурному катанию среди женщин второй раз подряд становятся одни и те же три девушки. Анна Щербакова одержала вторую победу с невероятной оценкой 261,87 балла. Алёна Косторная поднялась на второе место, уступив всего два балла подруге по тренировочной группе. Александра Трусова из-за двух падений и сорванного четверного тулупа не смогла навязать борьбу и стала третьей.

Из всех медалисток только Щербакова осталась довольна своим прокатом.

«Могу сказать, что я очень довольна своим прокатом. У меня получилось практически всё задуманное. Были какие-то недочёты, но в целом на сегодняшний день я справилась. Очень рада, что отобралась на главные старты сезона», — заявила Щербакова.

Кроме того, она рассказала, как намерена улучшить свои программы.

«Конечно, мы всё отрабатываем каждый день очень много раз на тренировках, специально чтобы не было непонятных ситуаций на соревнованиях. Стараемся всё делать очень точно, как на тренировках. Я во второй раз подряд закончила чуть-чуть раньше музыки и на вращении сделала лишний шаг. В целом всё отрабатывается на тренировках. Нежелательно делать что-то лишнее, но так бывает. Я сейчас буду больше работать над тройным акселем. Постараюсь его сделать и вставить в свои программы», — поделилась чемпионка России.

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Трусова в первые секунды после проката плакала, но при общении с журналистами уже привычно улыбалась.

«Я своим прокатом недовольна. Буду работать. Надеюсь, что получится в следующий раз», — заявила Трусова.

Она также рассказала, какой прыжок постарается выучить к концу сезона и почему испытывала давление на чемпионате России.

«Мне остался только четверной риттбергер, буду его делать в конце сезона. Я традиционно закрываю чемпионат России, для меня это большое давление, потому что я не люблю кататься последней, но всегда приходится. Ну и было волнение из-за отбора. Надеюсь сохранить традицию выигрывать чемпионат мира. В финале Гран-при я не была слишком расстроена, потому что я выполнила те прыжки, которые недавно выучила и которые хорошо получались. Здесь я очень расстроена, потому что очень хорошо откаталась на тренировке и разминку хорошо провела. Очень обидно, что не получилось в прокате. Но сейчас уже расстройство прошло», — отметила Трусова.

Косторная на пресс-конференции призналась, что разочарована результатами.

«В следующий раз я буду стараться намного лучше. Это не тот прокат, который хотелось бы показать. Но я буду работать. Надеюсь, что больше не буду недовольна своими прокатами», — пояснила она.

Косторная также ответила на уточняющий вопрос, чем именно она была недовольна после своего выступления, которое получило очень высокие оценки, и высказала своё отношение к возможному выступлению под нейтральным флагом на чемпионате мира.

«Вопрос с отстранением России ещё не решён, ещё неизвестны все результаты. Будет ещё апелляция. По поводу своего проката — недовольна двойным акселем и каскадом, который шёл первым во второй половине. Это были не те прыжки, которые я могу делать», — сказала Косторная.

Четвёртое место вслед за фигуристками Тутберидзе заняла Елизавета Туктамышева, упавшая при попытке впервые исполнить четверной тулуп. Фигуристка призналась, что не расстроена из-за такого результата, так как проиграла достойным соперницам.

«Четвёртое место — это не разочарование. Здесь, следом за тремя выдающимися спортсменками, это очень приятно. У меня в первый раз за последние годы четвёртое место. Обычно я была ниже, поэтому всё равно рада. Рада ещё, что пошла на четверной. Всё-таки я довольна результатом и катанием, тем, что всё так закончилось. Этот прокат был не совсем удачный, было много помарок. Я рассматривала вариант, что четверной тулуп не получится, но надо всё равно выстоять, докатать и бороться до конца. Как раз это я и делала. Для меня было важно, что после неудачи всё равно могу докатывать нормально. Тренер Алексей Мишин меня похвалил, сказал, что доволен мной и что я молодец. Он не понял, что я сделала в конце с риттбергером, в первый раз в жизни такое было. Сегодня было, откровенно говоря, непросто кататься», — рассказала Туктамышева.