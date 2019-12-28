Щербакова рассказала, какой прыжок она намерена добавить в свои программы
- РИА Новости
«Я сейчас буду работать над тройным акселем и постараюсь вставить его в свои программы», — заявила Щербакова на пресс-конференции.
По итогам двух прокатов на национальном первенстве в Красноярске 15-летняя фигуристка набрала 261,87 балла — 79,93 за короткую программу и 181,94 за произвольную, тем самым превзойдя два мировых рекорда, принадлежащих её соотечественницам.
Ранее Щербакова призналась, что очень нервничала перед произвольной программой.