Щербакова рассказала, какой прыжок она намерена добавить в свои программы

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, над каким прыжковым элементом планирует активно работать в ближайшее время.

«Я сейчас буду работать над тройным акселем и постараюсь вставить его в свои программы», — заявила Щербакова на пресс-конференции.

По итогам двух прокатов на национальном первенстве в Красноярске 15-летняя фигуристка набрала 261,87 балла — 79,93 за короткую программу и 181,94 за произвольную, тем самым превзойдя два мировых рекорда, принадлежащих её соотечественницам.

Ранее Щербакова призналась, что очень нервничала перед произвольной программой.