Щербакова призналась, что очень нервничала перед произвольной программой

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Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Щербакова призналась, что очень нервничала перед произвольной программой
  • РИА Новости

«Сегодня я очень нервничала, потому что была задача отобраться. Тоже были недочёты, но я довольна», — заявила Щербакова в эфире Первого канала.

По итогам двух прокатов 15-летняя фигуристка набрала 261,87 балла — 79,93 за короткую программу и 181,94 за произвольную, тем самым превзойдя два мировых рекорда, принадлежащие её соотечественницам.

Ранее Алёна Косторная, комментируя своё выступление в произвольной программе, заявила, что может кататься лучше.

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