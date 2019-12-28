Щербакова призналась, что очень нервничала перед произвольной программой

Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Сегодня я очень нервничала, потому что была задача отобраться. Тоже были недочёты, но я довольна», — заявила Щербакова в эфире Первого канала.

По итогам двух прокатов 15-летняя фигуристка набрала 261,87 балла — 79,93 за короткую программу и 181,94 за произвольную, тем самым превзойдя два мировых рекорда, принадлежащие её соотечественницам.

Ранее Алёна Косторная, комментируя своё выступление в произвольной программе, заявила, что может кататься лучше.