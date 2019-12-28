Косторная о произвольной программе: могу кататься лучше

Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Прокатом недовольна, могу кататься лучше, на тренировках всё делала, а тут что-то произошло. Хорошо, что удалось собраться. Спасибо всем за поддержку, за то, что переживали за меня», — заявила Косторная в эфире Первого канала.

Лидировавшая после короткой программы Косторная заняла второе место, набрав по сумме двух прокатов 259,83 балла — 89,86 за короткую и 169,97 за произвольную программы.

Ранее Александра Трусова заявила, что расстроена своим выступлением в произвольной программе на ЧР.