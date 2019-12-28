Трусова расстроена своим выступлением в произвольной программе на ЧР

Александра Трусова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Я очень расстроилась, потому что плохо откатала программу. Рада, что отобралась на чемпионаты Европы и мира, но я расстроена», — заявила Трусова в эфире Первого канала.

Несмотря на два падения в произвольной программе, 15-летняя фигуристка заняла третье место на чемпионате России, набрав по сумме двух программ 226,34 (76,46 + 149,88) балла.

Ранее Татьяна Тарасова высказала мнение, что Алёна Косторная выступила на ЧР чуть ниже своих возможностей.