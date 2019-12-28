Тарасова считает, что Косторная выступила на ЧР чуть ниже своих возможностей

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алёны Косторной в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Два акселя, один лучше другого. Расстроилась, конечно, были недочёты. Она при таком катании, упорстве и результате Щербаковой не может выиграть со своей программой. Я бы не сказала, что у Щербаковой компоненты слабые. Чуть выше, но, может быть, не сегодня. Но обе девочки выдающиеся. Она выиграла в одни ворота финал Гран-при, а здесь была немного хуже своих возможностей. Так может быть. Аня прокатала абсолютно», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Лидировавшая после короткой программы Косторная заняла второе место, набрав по сумме двух прокатов 259,83 балла — 89,86 за короткую и 169,97 за произвольную программы.

Ранее сообщалось, что Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию.