Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

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Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов 15-летняя фигуристка набрала 261,87 балла — 79,93 за короткую программу и 181,94 за произвольную.

Второе место заняла лидировавшая после короткой программы Алёна Косторная — 259,83 (89,86 + 169,97) балла.

Тройку призёров, несмотря на два падения в произвольной программе, заняла Александра Трусова — 226,34 (76,46 + 149,88) балла.

Елизавета Туктамышева с результатом 204,63 (75,74 + 128,89) балла заняла четвёртое место.

Евгения Медведева снялась с соревнований.

Ранее сообщалось, что Щербакова превзошла мировые рекорды Трусовой и Косторной.

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