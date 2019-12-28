Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.

По итогам двух прокатов 15-летняя фигуристка набрала 261,87 балла — 79,93 за короткую программу и 181,94 за произвольную.

Второе место заняла лидировавшая после короткой программы Алёна Косторная — 259,83 (89,86 + 169,97) балла.

Тройку призёров, несмотря на два падения в произвольной программе, заняла Александра Трусова — 226,34 (76,46 + 149,88) балла.

Елизавета Туктамышева с результатом 204,63 (75,74 + 128,89) балла заняла четвёртое место.

Евгения Медведева снялась с соревнований.

Ранее сообщалось, что Щербакова превзошла мировые рекорды Трусовой и Косторной.